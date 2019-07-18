Источник материала: Интерфакс

6,7 млн телезрителей из Украины посмотрели Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

Там также отметили, что II Европейские игры в Беларуси посмотрели 12 млн. украинских телезрителей.

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходил с 8 по 17 июля. Обладателем Гран-при конкурса стал певец из Казахстана Адильхан Макин. Первая премия досталась исполнителю из Грузии Георгию Путкарадзе, вторую премию разделили певцы из Израиля - Илай, Белоруссии - Ваня Здонюк и Казахстана - Акин. Третью премию получили Иван Дятлов (Россия) и Дмитрий Бабак (Украина).

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграли 200 комплектов наград, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. В общем медальном зачете Беларусь заняла 2-е место (69 медалей). Лидер - Россия (109), на 3-м месте -Украина (51).