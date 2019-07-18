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Парад МЧС в Минске: как будет ходить общественный транспорт 20 июля

19.07.2019 15:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Парад спасательной техники МЧС 20 июля стал причиной некоторых изменений в работе городского общественного транспорта,  сообщили в "Минсктрансе".

Так, с 07:30 ориентировочно до 10:30:

- движение автобусов маршрута № 57 со стороны ДС Восточная будет организовано по ул. Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, К.Цеткин, просп Дзержинского и далее по маршруту, в направлении ДС Восточная - по ул. Немига, Я.Купалы, Куйбышева, Киселева, Захарова, Первомайской, Пулихова.

С 10:30 ориентировочно до 12:00:

- движение автобусов маршрута № 57 со стороны ДС Восточная будет организовано по ул. Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Бобруйской, К.Цеткин, просп Дзержинского и далее по маршруту, в направлении ДС Восточная - по ул. Немига, Я.Купалы, Куйбышева, просп. Машерова, ул. Козлова, З.Бядули, Первомайской, Пулихова.

- движение автобусов городских маршрутов № 100, 115Э будет организовано по просп. Независимости, ул. Свердлова, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, просп. Независимости в обоих направлениях (без выполнения промежуточных ОП для автобусного маршрута № 115Э);

- движение автобусов пригородного маршрута № 300Э от АВ Центральный будет организовано по ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, З.Бядули, Козлова, просп. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении – по просп. Независимости, ул. Козлова, З.Бядули, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, Кирова через траснпортный терминал, далее с разворотом через трамвайные пути, и по ул.  Бобруйской;

- движение автобусов маршрутов № 18, 26 будет организовано по ул. Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, просп. Машерова в обоих направлениях.

Ориентировочно с 11:40 до 12:00 при прохождении колонны техники по окончании парада через перекресток просп. Независимости и ул. Козлова движение пассажирского транспорта, включая трамваи, по указанию сотрудников УГАИ ГУВД Мингорисполкома будет приостановлено.

В период следования колонны раритетной пожарной техники на место дислокации (ул. Антоновская, 9) движение транспорта указанных маршрутов по просп. Независимости, ул. Козлова, З.Бядули, Первомайской, Захарова, а также трамваев маршрутов № 1, 3, 4, 6, 7, автобусов маршрутов № 19, 37 в соответствии с указаниями сотрудников УГАИ ГУВД Мингорисполкома будет приостановлено.

В период следования основной колонны по просп. Независимости в направлении аэродрома "Липки" движение маршрутов пассажирского транспорта по просп. Независимости будет приостановлено.

 
 
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Парад спасательной техники МЧС 20 июля стал причиной некоторых изменений в работе городского общественного транспорта,  сообщили в "Минсктрансе". Так, с 07:30...
 
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