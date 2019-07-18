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В выходные ожидается до +30°С

19.07.2019 15:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Летняя погода, прогнозируют синоптики, вернется уже в эти выходные.

20 июля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку Витебской области, а в дневные часы местами по югу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем от +20°С по северо-востоку до +28°С по югу страны. Атмосферное давление в Минске будет расти.

21 июля ночью и утром на большей части территории сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем с территории Польши на западную половину страны переместится система фронтальных разделов. Ночью будет переменная облачность и без осадков. Днем ожидается облачно с прояснениями, преимущественно по западной половине республики пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу страны местами до +30°С.

22 июля погодные условия в основном будет определять система фронтальных разделов, медленно смещающихся с запада на восток страны. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха - минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +19..+26°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
Теги: Минск
 
 
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Летняя погода, прогнозируют синоптики, вернется уже в эти выходные.
 
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