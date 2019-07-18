Античное погребение воинов с оружием обнаружено в Крыму

Источник материала: Интерфакс

Специалисты Института археологии Российской академии наук и волонтеры фонда "Археология" нашли неразграбленный античный склеп на некрополе Кыз-Аул на востоке Крыма, сообщила пресс-служба фонда.

"Это древнее каменное сооружение, в котором в древности обычно хоронили представителей одной семьи или рода. Причем происходить это могло на протяжении большого количества времени. В данном случае уже понятно, что в склепе погребены несколько человек. Места всем не хватало, и поэтому скелеты умерших лежат друг на друге. Пока можно говорить о 12 погребенных", - говорится в пресс-релизе.

С одним из захороненных обнаружен железный меч. "В первых веках нашей эры именно в таких каменных монументальных склепах хоронили представителей военной знати Боспорского царства", - отмечают археологи.

Также рядом с такими погребениями находят захоронения коней. "Есть мнение, что это были знаменитые кавалеристы-катафрактарии, предвестники средневековых рыцарей. Конные воины, полностью закованные в броню, главным оружием которых было длинное копье-контос. Они появились в Северном Причерноморье во времена нашествия сарматов и были, по всей видимости, этнически связаны с ними", - сообщает фонд "Археология".

Волонтеры фонда хотели бы связаться со специалистами, занимающимися генетической экспертизой. "Редко бывает, чтобы было обнаружено погребение сразу нескольких поколений одного рода. Благодаря этому можно проследить: кто был их предок, в какой степени родства они состояли, были ли подзахоронения представителей других семей. Это - уникальный случай для такого рода исследований", - сказал директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

За границей генетические исследования костных останков сейчас очень популярны: благодаря им ученые открывают интересную, не доступную ранее информацию. "Становится понятно происхождение тех или иных народов. Так и среди российских археологов давно идут споры, к какому из народов принадлежала верхушка Боспорского царства в первых веках н.э. Такого рода открытия могут приблизить решение данного вопроса", - говорится в пресс-релизе.

Расчистка склепа продолжается. Археологи предполагают, что после снятия зачищенных костяков на дне склепа будут найдены основные предметы погребального инвентаря усопших.