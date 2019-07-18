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До 28 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 20 июля

19.07.2019 16:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 28 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 20 июля
shutterstock.com

В субботу, 20 июля, в Беларуси ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Лишь ночью по северо-востоку Витебской области, а в дневные часы местами по югу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.

До 28 градусов тепла и в основном без осадков будет в Беларуси 20 июля Жара до +30°С ожидается в Беларуси в выходные

Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый: ночью слабый, днем - 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - от плюс 20 градусов по северо-востоку до 28 градусов тепла по югу страны.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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