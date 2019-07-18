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Полицейские на авто встали на пути неуправляемого школьного автобуса: видео из США
Источник материала: Tut.by
В американском штате Миннесота полиции пришлось останавливать неуправляемый школьный автобус: его 70-летний водитель потерял сознание. Полицейские замедлили автобус с помощью патрульной машины, но полностью остановить неуправляемый автомобиль не удавалось. Помог мужчина, который запрыгнул в автобус прямо на ходу.
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Водитель автобуса потерял сознание.
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