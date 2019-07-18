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Если можете определить, что на этих фото, вы умнее искусственного интеллекта

19.07.2019 16:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последние годы компьютерное зрение значительно улучшилось, но искусственный интеллект по-прежнему может серьезно ошибаться. The Verge собрал примеры того, как ИИ не может опознать увиденное на фото.


Сверху вниз и слева направо эти изображения ошибочно идентифицируются как «цифровые часы», «маяк», «орган», «шприц», «тукан», «персидский кот».

Чтобы показать, как компьютерное зрение может совершать ошибки, группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли, Вашингтонского университета и Чикагского университета создала набор данных из примерно 7500 изображений. Они протестировали ряд систем машинного зрения на этих фото и обнаружили, что точность ИИ упала на целых 90%, а в некоторых случаях программное обеспечение может идентифицировать только два или три процента изображений.

Ниже некоторых из примеров.


Жуки на листе ошибочно идентифицированы как «кораблекрушение»

Кукуруза по мнению ИИ стала божьми коровками

Фото с вечеринки стало «факелом»
По мнению ИИ, тут катаются на картинге

А это — «бильярдный стол»

А на этих четырех фото стрекоз ИИ видит слева направо скунса, банан, морского льва и варежку. 


Некоторые исследования показывают, что вместо того, чтобы рассматривать изображения в целом, учитывая общую форму и содержание, алгоритмы фокусируются на конкретных текстурах и деталях. И полученные результаты это подтверждают.

 
 
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Группа исследователей протестировала компьютерное зрение на фото. Оказалось, что в некоторых случаях искусственный интеллект путал стрекозу с варежкой.
 
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