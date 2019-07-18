ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американцы показали рассекреченные изображения боевой машины нового поколения

19.07.2019 16:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Военные США выпустили рассекреченный концепт своего танка нового поколения. Несколько изображений, демонстрирующих, какой будет новая машина, предоставил центр по связям с общественностью CCDC C5ISR. Об этом пишет defence-blog.


Фото: defence-blog.com

По информации источника, в настоящее время проводятся эксперименты, которые должны помочь армии, однако интереснее взглянуть на визуальную концепцию «пилотируемого-беспилотного» нового танка. Согласно последней, экипаж будет находиться в одной из машин и управлять роботизированным танком на расстоянии, чтобы солдаты были в безопасности.

Новые боевые машины должны заменить БМП «Брэдли» уже начиная с 2026 года, и предназначены для эффективной работы в различных условиях, чтобы значительно повысить огневую мощь подразделений.

Ожидается, что будут разработаны три боевые роботизированные машины (Robotic Combat Vehicle, RCV) для взаимодействия с управляемым людьми «командным пунктом». Одна из них, RCV-Light, будет весить порядка семи тонн и сможет эффективно вести огонь по живой силе. RCV-Medium будет весить 10 тонн и вооружаться орудием среднего калибра и ПТУРами. Наконец, RCV-Heavy будет иметь 20 тонн веса и нести управляемое вооружение. Предположительно, на показанных иллюстрациях изображен именно вариант RCV-Heavy.


Фото: defence-blog.com

Ожидается, что легкая машина будет перебрасываться вертолетами, средняя — самолетами C-130, а тяжелая — самолетом C-17.

Армейская служба новостей на прошлой неделе также сообщила, что уже в следующем году начнутся полевые испытания, в ходе которых солдаты будут управлять ведущими огонь роботами, находясь в модифицированных БМП «Брэдли». Последние, называемые также «Mission Enabler Technologies-Demonstrators» или «MET-D», оснащаются 360-градусными камерами слежения, усовершенствованными турельными 25-мм пушками и т.д. В испытаниях примут участие два «MET-D» четыре роботизированных машины.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она должна максимально эффективно сохранять жизни солдат в бою.
 
Новости дня
Новости разные
 
На границе с Литвой в субботу возможны очереди. Таможенники будут обновлять ПО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • стильный женский комбинезон в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика