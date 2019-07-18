Американцы показали рассекреченные изображения боевой машины нового поколения

Источник материала: Tut.by

Военные США выпустили рассекреченный концепт своего танка нового поколения. Несколько изображений, демонстрирующих, какой будет новая машина, предоставил центр по связям с общественностью CCDC C5ISR. Об этом пишет defence-blog.



Фото: defence-blog.com

По информации источника, в настоящее время проводятся эксперименты, которые должны помочь армии, однако интереснее взглянуть на визуальную концепцию «пилотируемого-беспилотного» нового танка. Согласно последней, экипаж будет находиться в одной из машин и управлять роботизированным танком на расстоянии, чтобы солдаты были в безопасности.

Новые боевые машины должны заменить БМП «Брэдли» уже начиная с 2026 года, и предназначены для эффективной работы в различных условиях, чтобы значительно повысить огневую мощь подразделений.

Ожидается, что будут разработаны три боевые роботизированные машины (Robotic Combat Vehicle, RCV) для взаимодействия с управляемым людьми «командным пунктом». Одна из них, RCV-Light, будет весить порядка семи тонн и сможет эффективно вести огонь по живой силе. RCV-Medium будет весить 10 тонн и вооружаться орудием среднего калибра и ПТУРами. Наконец, RCV-Heavy будет иметь 20 тонн веса и нести управляемое вооружение. Предположительно, на показанных иллюстрациях изображен именно вариант RCV-Heavy.



Фото: defence-blog.com

Ожидается, что легкая машина будет перебрасываться вертолетами, средняя — самолетами C-130, а тяжелая — самолетом C-17.

Армейская служба новостей на прошлой неделе также сообщила, что уже в следующем году начнутся полевые испытания, в ходе которых солдаты будут управлять ведущими огонь роботами, находясь в модифицированных БМП «Брэдли». Последние, называемые также «Mission Enabler Technologies-Demonstrators» или «MET-D», оснащаются 360-градусными камерами слежения, усовершенствованными турельными 25-мм пушками и т.д. В испытаниях примут участие два «MET-D» четыре роботизированных машины.