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На границе с Литвой в субботу возможны очереди. Таможенники будут обновлять ПО

19.07.2019 16:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В субботу при пересечении литовской границы могут возникнуть трудности. Литовские таможенники будут проводить работы по обновлению программного обеспечения. Возможны очереди.


Фото: Инга Шкелер

«По информации, полученной от таможенной службы Литвы, 20 июля с 9.00 до 18.30 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами по обновлению программных продуктов. Соответственно прием транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично», — предупреждает Государственный таможенный комитет Беларуси.

Если вы планируете пересекать границу через пункты пропуска «Бенякони», «Каменный Лог», «Котловка», «Привалка», учитывайте данную информацию и по возможности выбирайте другие пункты пропуска.

Напоминаем, что информация об очередях на границе оперативно обновляется на сайте ГПК каждые два часа.

 
 
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В субботу при пересечении литовской границы могут возникнуть трудности. Литовские таможенники будут проводить работы по обновлению программного обеспечения....
 
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