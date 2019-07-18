Юные волковысские футболисты вторые на областном этапе республиканских соревнований «Кожаный мяч»

Источник материала: Новости Волковыска

18-19 июля в г.п. Зельва проходил областной этап республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч» среди юниоров 2009-2010 гг. рождения.

Команда Волковысского района заняла второе место.

Сегодня на финальном этапе наши ребята уступили команде Слонима 1:0 и в упорной борьбе побели мостовчан 3:2. А слонимчане выиграли у Мостов 3:0 и заняли первое место. Третье место у мостовчан.

В состав команды входили: Маринин Назар, Панасик Александр, Савостьяник Захар, Авдейчик Денис, Мозолевский Матвей, Шлык Артём, Ротько Павел, Павлючек Максим, Блыш Владислав, Сазон Семён, Полторак Артём, Макаревич Арсений, Дернейко Глеб, Коробкин Егор.

Лучшим защитником турнира признан Мозолевский Матвей, лучшим нападающим – Макаревич Арсений.

Поздравляем!

Фоторепортаж с соревнований Марины Белевич























