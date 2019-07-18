На едином дне информирования

Источник материала: Ивьевский край

В четверг, 19 июля, прошел единый день информирования населения. В рамках ЕДИ информационно-пропагандистские группы райисполкома встретились с трудовыми коллективами районных организаций, чтобы обсудить со слушателями итоги II Европейских игр, которые прошли в Беларуси. Кроме того с целью профилактики производственного травматизма слушателей ознакомили с актуальной статистикой в разрезе республики, области, района.

В рамках ЕДИ также обсуждаются и другие темы, в том числе касающиеся текущей ситуация в экономике и итогов социально-экономического развития Ивьевщины, а также текущих проблемных моментов, требующих действенных решений и внимания со стороны местной власти.

Коллектив Ивьевского районного центра гигиены и эпидемиологии посетила информационно-пропагандистская группа райисполкома во главе с председателем Ивьевского районного исполнительного комитета Александром Ивановичем Булаком, а также представитель одной из областных групп заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Игорь Николаевич Генец. Надо отметить, что кроме озвученной первой темы ЕДИ - «Беларусь спортивная. Итоги II Европейских игр» - Игорь Николаевич рассказал о готовящихся изменениях в Закон Республики Беларусь «О дорожном движении». Самой важной целью планируемых новшеств является снижение гибели и травмирования людей на дорогах, так как, несмотря на принимаемые меры трагическая статистика практически остается на прежнем уровне. (Ред. В ближайших номерах мы вернемся к этой теме.).

С инфолрмацией по второй теме – «О профилактике производственного трамватизма» - выступила начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Иосифовна Горбач.

Подытоживая встречу, глава районной исполнительной власти Александр Иванович Булак заострил внимание работников санитарной службы района на следующих задачах, стоящих перед их ведомством: постоянном контроле за санитарным содержанием и поддержанием порядка на территориях населенных пунктов, за соблюдением действующих санитарных норм в торговом обслуживании населения района, за качеством питания в оздоровительных лагерях и выполнением всех необходимых условий организации питания для аграриев в период массовой уборки урожая и др.)

Беларусь спортивная

Благодаря вниманию Президента и Правительства, за последние 25 лет в Беларуси значительно укрепилась материально-техническая база спорта. Реконструированы центральные стадионы, олимпийские спортивные комплексы. Учреждены именные стипендии Президента Республики Беларусь. Дальнейшее развитие получили олимпийские виды спорта, озданы условия для развития массовой физической культуры, детского и юношеского спорта.

Как следствие, в XXI веке Беларусь на международной арене уверенно заявила о себе как о спортивной державе. Принимая у себя масштабные спортивные соревнования, мы значительно расширили круг друзей. К нам едут многочисленные гости-болельщики, узнают нашу страну, знакомятся с бытом белорусского народа, его многовековой историей, традициями. Именно в этом позитивная роль спортивной дипломатии.

В нашей стране законодательство в сфере физической культуры и спорта основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте», иных актов законодательства, а также международных договоров Республики Беларусь. В стадии реализации находится Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы.

Во всех регионах функционируют и совершенствуются многочисленные спортивные объекты.

Что касается Ивьевского района, для организации работы в сфере физической культуры и спорта у нас имеется 76 физкультурно-спортивных сооружения, в том числе в сельской местности – 39. В 2018 году в рамках подготовки к областному фестивалю «Дожинки-2018» реконструирован стадион Ивьевской СШ, построена хоккейная коробка, тренажерный комплекс на набережной пруда «Ивье», воркаут-площадка.





В Беларуси сегодня быть здоровым, физически крепким модно. Престижно заниматься в спортивных секциях, посещать тренажерные залы, бассейны.

Подготовку специалистов в области физической культуры, спорта и туризма осуществляет Белорусский государственный университет физической культуры. Подготовку спортивного резерва осуществляют 453 организации физической культуры и спорта и 11 средних школ – училищ олимпийского резерва.

Для тренировок спортсменов и проведения соревнований по всей стране построено большое число спортивных сооружений, в том числе мирового уровня.

В Беларуси знаковыми спортивно-массовыми мероприятиями являются физкультурно-спортивный праздник «Минская лыжня», фестиваль здорового образа жизни «Крещенские купания», Минский полумарафон, Всебелорусский физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь и др.Возрождена система республиканских отраслевых спартакиад. Проводится ряд легкоатлетических стартов. Динамично набирает обороты велодвижение.

Одним из крупнейших событий в детско-юношеском спортивном календаре Беларуси является Республиканская спартакиада школьников.





Ежегодно в нашей стране проводится более 100 турниров для детей и подростков.

История олимпийского движения в Беларуси началась в советское время.

В 1952 году 7 белорусских спортсменов в составе команды СССР впервые приняли участие в ХV летних Олимпийских играх в г.Хельсинки (Финляндия). В тот раз им не удалось завоевать медалей, но зато был приобретен опыт участия в столь масштабных соревнованиях.

Счет олимпийским медалям белорусские спортсмены открыли в 1956 году на XVI летней Олимпиаде в г.Мельбурне (Австралия). Легкоатлет Михаил Кривоносов был награжден серебряной медалью в метании молота.

Советский белорусский спортсмен, борец вольного стиля Александр Медведь трижды становился олимпийским чемпионом и многократно завоевывал титул чемпиона мира, Европы и СССР . Наш земляк признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.

Легендарная гимнастка Ольга Корбут получила признание в качестве лучшей спортсменки мира за 1972 год, когда завоевала сразу три золотые награды на XX летней Олимпиаде в г.Мюнхене (ФРГ).

Заслуженное признание спортивного сообщества получили пятикратная золотая медалистка гимнастка Нелли Ким, многократные олимпийские чемпионы фехтовальщики Елена Белова и Виктор Сидяк.

Советский и белорусский гимнаст Виталий Щербо известен как шестикратный олимпийский чемпион 1992 года и один из лучших гимнастов всех времен. Он единственный мужчина, которому удалось получить звание чемпиона в личном и командном первенствах, а также на четырех снарядах. Также В.Щербо является 12-кратным чемпионом мира, 10-кратным чемпионом Европы и двукратным обладателем Кубка мира по спортивной гимнастике.

22 марта 1991 г. был основан Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь.

Став в 1993 году полноправным членом Международного олимпийского комитета, Республика Беларусь получила право делегировать на Олимпийские игры свою национальную команду. Самостоятельной командой белорусские спортсмены начали выступать на Олимпийских играх с 1994 года.

За годы независимости самостоятельной командой белорусские спортсмены выступили на 13 Играх (6 летних и 7 зимних). За это время нашими атлетами завоевано 96 наград (20 золотых, 32 серебряные, 44 бронзовые).

Самыми успешными в истории белорусского спорта стали XXII зимние Олимпийские игры в 2014 году в г.Сочи (Россия). Наши спортсмены завоевали 5 золотых медалей. В общекомандном медальном зачете ХХII зимних Олимпийских игр Беларусь заняла 8-е место.

В летопись спорта суверенной Беларуси вписаны имена дзюдоиста Игоря Макарова, бегуньи на 100 м Юлии Нестеренко, Екатерины Карстен (гребля академическая), теннисистов Максима Мирного и Виктории Азаренко, стрелка Сергея Мартынова, Героя Беларуси, биатлонистки Дарьи Домрачевой, фристайлиста Алексея Гришина и многих других.

Для Беларуси самыми успешными стали прошедшие в 2018 году в Южной Корее XII зимние Паралимпийские игры: наши атлеты завоевали 12 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые). В итоговом медальном зачете сборная Беларуси заняла 8-е место.

На протяжении 2014-2018 гг. отмечается положительная динамика по выступлению на официальных международных соревнованиях и спортсменов Гродненской области. В 2018 году спортсменами региона завоевано рекордное для Гродненской области количество медалей (69), в том числе: 19 – золотые, 17 – серебряные, 33 – бронзовые.

На молодежных, юниорских и юношеских первенствах Европы и мира гродненцами завоевано 24 медали (3 – золотые, 10 – серебряные, 11 – бронзовые).

По данным Минспорта, в нашей стране ежегодно проводится более 80 крупных международных соревнований.

Среди наиболее значимых – \ чемпионат мира по хоккею с шайбой (2014 год), Чемпионат мира по биатлону среди юниоров (2015 год), финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту (2018 год), чемпионат Европы по фигурному катанию (2019 год), открытый чемпионат Европы по биатлону (2019 год) и др.

С каждым годом растет популярность традиционных международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси.

Проведение в Беларуси II Европейских игр

С 21 по 30 июня 2019 г. в Беларуси прошли ІІ Европейские игры.

На подготовку к Играм Беларуси было отведено менее трех лет. Республика Беларусь с честью выполнила эту почетную миссию.

На проведение II Европейских игр белорусской стороне не пришлось тратить гигантские суммы, поскольку финансирование реконструкции и строительства ряда новых спортивных объектов было предусмотрено еще задолго до объявления г.Минска местом проведения Игр.

По информации Министерства финансов Республики Беларусь, всего на проведение II Европейских игр в 2017–2019 годах израсходовано около 270 млн. долларов США, при этом бюджетные средства составляют около 133 млн. долларов. Для сравнения: бюджет

I Европейских игр в г.Баку составил 1,12 млрд. долларов США. Одна только церемония их открытия, хедлайнером которой стала известная американская певица Леди Гага, обошлась в 100 млн. долларов США.

Отличительной особенностью подготовки объектов к Играм стало максимальное использование имеющейся инфраструктуры и их материально-технических ресурсов в целях снижения затрат средств бюджета. Единственным специально построенным спортивным объектом стал Национальный стадион по пляжному футболу. Полномасштабная реконструкция коснулась только стадиона «Динамо» и стрелкового тира им. маршала С.К.Тимошенко.

В интересах зарубежных участников и болельщиков был введен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь через все пункты пропуска (наземные и воздушные).

II Европейские игры предоставили Беларуси возможность показать свою уникальность, культуру и традиции.

Концептуальная идея Игр – Купальская сказка, а основа логотипа – «папараць-кветка», сияющая и горящая, как олимпийское пламя. Слоган состязаний – Bright Year, Bright You (англ. дословно – «Яркий год, яркий ты») – обыграл международный код Беларуси «BY» (белорусская вариация лозунга – «Час яскравых перамог»).

Торжественная церемония открытия самих игр состоялась на Национальном стадионе «Динамо» 21 июня. В празднике приняли участие более 22 тыс. болельщиков, 2,5 тыс. спортсменов, 1,3 тыс. артистов, сотни журналистов.

В своем выступлении на церемонии торжественного открытия II Европейских игр Глава государства А.Г.Лукашенко подчеркнул: «Такие моменты объединяют народы. А значит, великая олимпийская миссия предоставлять арену для мирного честного соперничества атлетов и государств всегда будет актуальной и востребованной».

Соревнования ІІ Европейских игр проведены в 15 видах спорта (в 23 дисциплинах). В соревнованиях приняли участие 3666 спортсменов из 50 стран Европы. Всего разыграно 200 комплектов наград. Победителем в командном медальном зачете (как и на

I Европейских играх) стала сборная России (109 медалей, в том числе 44 золотых, 23 серебряных, 42 бронзовых).

Сборная Беларуси заняла 2-е место в неофициальном командном зачете, завоевав 69 медалей (24 – золотых, 16 – серебряных, 29 – бронзовых) (на I Европейских играх 2015 года белорусские спортсмены заняли 7-е место в командном зачете).

На II Европейских играх в г. Минске Гродненскими спортсменами завоевано 15 медалей, из них 2 – золотые, 5 - серебряных и 8 – бронзовых наград.

II Европейские игры стали праздником для людей не только в г.Минске, но и во всех регионах Беларуси. Праздничный ажиотаж затронул всю страну.

В ходе Игр Беларусь посетили главы ряда государств и другие высокопоставленные лица.

30 июня состоялось великолепное шоу красочной церемонии закрытия Игр. В ходе грандиозного представления были использованы новейшие технические средства и IT-решения.

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко поблагодарил всех, кто внес свой вклад в историю этих состязаний: организаторов, арбитров, атлетов, болельщиков, журналистов. Особо отметив работу волонтеров, Глава государства поручил создать банк данных волонтерского движения в нашей стране.

Практически все зарубежные гости отметили высокий уровень организации Игр, отметив душевность и открытость всех, с кем приходилось им сталкиваться в Беларуси, будь то обычные прохожие на улицах, волонтеры либо служба охраны.

К общим итогам Игр наблюдатели относят: укрепление имиджа Беларуси на международной арене (в том числе инвестиционной привлекательности нашей страны), рост в Беларуси доходов от туризма, востребованность у населения объектов инфраструктуры (в том числе реконструированных автомагистралей, новых единиц общественного транспорта, обновленных арен мирового класса и др.),

экономию значительных ресурсов на дальнейшем продвижении в нашей стране здорового образа жизни.

По материалам ЕДИ подготовила Т. Болотова.