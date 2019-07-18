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МАЗ борется в России с лжедилерами
19.07.2019 16:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gruz-logistika.ru
Как сообщили на предприятии, в первом полугодии случаи выявления подобных компаний участились.
ООО «МАЗ-РУС» - официальный дистрибьютор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» в России - подало уже 7 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства РФ в территориальные органы Федеральной антимонопольной службы. По трем из них признаки нарушения Федерального закона «О защите конкуренции» уже устранены.
Выявление лжедилеров является в том числе заслугой легальных участников товарных рынков, отметили на предприятии.
Работа Минского автомобильного завода по борьбе с лжедилерами будет продолжена.
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Как сообщили на предприятии, в первом полугодии случаи выявления подобных компаний участились.
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