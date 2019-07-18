«Ты прятался в мёртвой лошади, чтобы выжить. Байкалу негде прятаться!» Россияне атаковали аккаунт ДиКаприо – они просят спасти озеро

Источник материала: KYKY

Буквально два дня назад мы рассказывали , какие комментарии русскоязычные пользователи обрушили на Instagram Леди Гаги из-за того, что она якобы увела актера Брэдли Купера у модели Ирины Шейк. Но теперь в центре внимания страница Леонардо ДиКаприо.

Жители Улан-Удэ запустили хэштег #SaveBaikal и начали писать актеру огромное количество комментариев с просьбой поддержать их инициативу – спасти озеро от загрязнения. К тому же на Байкале китайские инвесторы начали строительство завода по розливу питьевой воды – наполовину готова коробка его цеха. Но против завода восстали люди – в том числе медийные. Например, стилист Сергей Зверев и Елена Летучая. Петиция против строительства набрала больше миллиона подписей.

Комментарии на странице ДиКаприо – а их десятки тысяч – посыпались после того, как в Instagram-аккаунте «Весь Улан-Удэ» появился пост с изображением актера: «Все пишем Леонардо ДиКаприо о проблемах Байкала. Он известный экоборец, медийная личность».

Леонардо действительно является основателем фонда по защите окружающей среды – The Leonardo DiCaprio Foundation. Актер перманентно публикует на своей странице посты, где поднимаются экологические проблемы – например, он рассказывал, что из Тихого океана выловили больше 40 тонн пластика.

Поэтому в отличие от ситуации с Леди Гагой – на странице которой сначала устроили травлю, обвиняя в том, что она увела актера Брэдли Купера у российской модели Ирины Шейк, а затем начали публиковать приветы, рецепты и объявления. Есть шанс, что ДиКаприо действительно ответит пользователям и реально поможет спасти

Вот самые эпичные комментарии: