«Ты прятался в мёртвой лошади, чтобы выжить. Байкалу негде прятаться!» Россияне атаковали аккаунт ДиКаприо – они просят спасти озеро

Буквально два дня назад мы рассказывали, какие комментарии русскоязычные пользователи обрушили на Instagram Леди Гаги из-за того, что она якобы увела актера Брэдли Купера у модели Ирины Шейк. Но теперь в центре внимания страница Леонардо ДиКаприо.
Жители Улан-Удэ запустили хэштег #SaveBaikal и начали писать актеру огромное количество комментариев с просьбой поддержать их инициативу – спасти озеро от загрязнения. К тому же на Байкале китайские инвесторы начали строительство завода по розливу питьевой воды – наполовину готова коробка его цеха. Но против завода восстали люди – в том числе медийные. Например, стилист Сергей Зверев и Елена Летучая. Петиция против строительства набрала больше миллиона подписей.
Комментарии на странице ДиКаприо – а их десятки тысяч – посыпались после того, как в Instagram-аккаунте «Весь Улан-Удэ» появился пост с изображением актера: «Все пишем Леонардо ДиКаприо о проблемах Байкала. Он известный экоборец, медийная личность».
Леонардо действительно является основателем фонда по защите окружающей среды – The Leonardo DiCaprio Foundation. Актер перманентно публикует на своей странице посты, где поднимаются экологические проблемы – например, он рассказывал, что из Тихого океана выловили больше 40 тонн пластика.
Поэтому в отличие от ситуации с Леди Гагой – на странице которой сначала устроили травлю, обвиняя в том, что она увела актера Брэдли Купера у российской модели Ирины Шейк, а затем начали публиковать приветы, рецепты и объявления. Есть шанс, что ДиКаприо действительно ответит пользователям и реально поможет спасти
Вот самые эпичные комментарии:
Лео, ты же русский по бабуленьке. Ты запрограммирован страдать по берёзкам, нивушкам и медведям. Спаси Байкал, он частично и твой тоже. Отблагодарим как сможем!
Для тех, кто не в материале – перевод: Дорогой Леонардо, мы россияне и мы не можем надеяться на наше правительство, поэтому пока внимание не будет обретено на Западе, ничего не изменится. Мы просим вас спасти наш Байкал, хотя Байкал, на мой взгляд, является ценностью для всего мира и все мы должны бить тревогу, что его уничтожают! Пожалуйста, поднимите этот вопрос в ООН и привлеките внимание всего мира к данной проблеме! Вас знают как человека, который активно борется за природу, и мы искренне верим, что вам будет близок вопрос. Россия очень любит вас и надеется на вашу помощь.
«Мы Россией всей топили, чтобы Оскара вручили. Оскар дали, мир признал. Заступитесь за Байкал!
Leo, Байкал из зе ларджест лэйк ин зе ворлд! Плиз хэлп то сэйв ит! Надеюсь ты андерстэнд?!