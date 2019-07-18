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«Ты прятался в мёртвой лошади, чтобы выжить. Байкалу негде прятаться!» Россияне атаковали аккаунт ДиКаприо – они просят спасти озеро

19.07.2019 17:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Буквально два дня назад мы рассказывали, какие комментарии русскоязычные пользователи обрушили на Instagram Леди Гаги из-за того, что она якобы увела актера Брэдли Купера у модели Ирины Шейк. Но теперь в центре внимания страница Леонардо ДиКаприо.

Жители Улан-Удэ запустили хэштег #SaveBaikal и начали писать актеру огромное количество комментариев с просьбой поддержать их инициативу – спасти озеро от загрязнения. К тому же на Байкале китайские инвесторы начали строительство завода по розливу питьевой воды – наполовину готова коробка его цеха. Но против завода восстали люди – в том числе медийные. Например, стилист Сергей Зверев и Елена Летучая. Петиция против строительства набрала больше миллиона подписей.

Комментарии на странице ДиКаприо – а их десятки тысяч – посыпались после того, как в Instagram-аккаунте «Весь Улан-Удэ» появился пост с изображением актера: «Все пишем Леонардо ДиКаприо о проблемах Байкала. Он известный экоборец, медийная личность». 

Леонардо действительно является основателем фонда по защите окружающей среды – The Leonardo DiCaprio Foundation. Актер перманентно публикует на своей странице посты, где поднимаются экологические проблемы – например, он рассказывал, что из Тихого океана выловили больше 40 тонн пластика.

Поэтому в отличие от ситуации с Леди Гагой – на странице которой сначала устроили травлю, обвиняя в том, что она увела актера Брэдли Купера у российской модели Ирины Шейк, а затем начали публиковать приветы, рецепты и объявления. Есть шанс, что ДиКаприо действительно ответит пользователям и реально поможет спасти 

Вот самые эпичные комментарии:

  • Лео, ты же русский по бабуленьке. Ты запрограммирован страдать по берёзкам, нивушкам и медведям. Спаси Байкал, он частично и твой тоже. Отблагодарим как сможем!    
  • Для тех, кто не в материале – перевод: Дорогой Леонардо, мы россияне и мы не можем надеяться на наше правительство, поэтому пока внимание не будет обретено на Западе, ничего не изменится. Мы просим вас спасти наш Байкал, хотя Байкал, на мой взгляд, является ценностью для всего мира и все мы должны бить тревогу, что его уничтожают! Пожалуйста, поднимите этот вопрос в ООН и привлеките внимание всего мира к данной проблеме! Вас знают как человека, который активно борется за природу, и мы искренне верим, что вам будет близок вопрос. Россия очень любит вас и надеется на вашу помощь.
  • «Мы Россией всей топили, чтобы Оскара вручили. Оскар дали, мир признал. Заступитесь за Байкал!
  • Leo, Байкал из зе ларджест лэйк ин зе ворлд! Плиз хэлп то сэйв ит! Надеюсь ты андерстэнд?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Regram #RG @cnnclimate: Environmentalists have removed more than 40 tons of plastic from the Pacific Ocean. And while that might seem like a lot — equivalent in weight to about 24 cars — it barely made a dent. Members of the Ocean Voyages Institute said the cleanup mission was the 'largest and most successful ocean cleanup to date' in the Great Pacific Garbage Patch. Located between California and Hawaii, it is the biggest concentration of floating debris in the world. The crew removed trash including detergent bottles, plastic furniture and children's toys, and also collected fishing gear called 'ghost nets' — massive nets of nylon or polypropylene that drift and accumulate plastic debris. “What we’ve done out there is small compared to the magnitude of the problem, but it’s scalable and can be spread,” said the founder of the group. It's estimated that 1.15 to 2.41 million tons of plastic enter the ocean each year. (

 
 
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