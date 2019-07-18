Тонущего беларуса вытащили из болота, но он снова полез купаться. И утонул

Источник материала: KYKY

В России погиб беларус: он плавал в болоте, которое не предназначено для купания. Мужчину один раз спасли, но он снова полез в воду и утонул. Об этом сообщает Следственный комитет по Ямало-Ненецкому округу.

Случай произошел в южной части города Новый Уренгой. Компания пьяных рабочих, которые приехали в Россию на вахту, отправилась купаться в заболоченный водоем, при том, что заходить в него запрещалось. Один из мужчин – 35-летний беларус – отплыл далеко от берега и начал тонуть. Приятели быстро среагировали и вытянули его из воды. Но второй раз, когда мужчина снова пошел плавать в болоте, спасти его не успели: он утонул.

Сейчас СК проводит проверку, опрашивает свидетелей. Российская сторона отправила в посольство Беларуси уведомление о произошедшей трагедии.

Фото обложки: Mária Švarbová.