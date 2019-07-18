ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тонущего беларуса вытащили из болота, но он снова полез купаться. И утонул

19.07.2019 15:41 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В России погиб беларус: он плавал в болоте, которое не предназначено для купания. Мужчину один раз спасли, но он снова полез в воду и утонул. Об этом сообщает Следственный комитет по Ямало-Ненецкому округу.

Случай произошел в южной части города Новый Уренгой. Компания пьяных рабочих, которые приехали в Россию на вахту, отправилась купаться в заболоченный водоем, при том, что заходить в него запрещалось. Один из мужчин – 35-летний беларус – отплыл далеко от берега и начал тонуть. Приятели быстро среагировали и вытянули его из воды. Но второй раз, когда мужчина снова пошел плавать в болоте, спасти его не успели: он утонул.

Сейчас СК проводит проверку, опрашивает свидетелей. Российская сторона отправила в посольство Беларуси уведомление о произошедшей трагедии.

Фото обложки: Mária Švarbová.

Читайте по теме: «Обычно человек сгорает за час». Монологи работников крематория

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России погиб беларус: он плавал в болоте, которое не предназначено для купания. Мужчину один раз спасли, но он снова полез в воду и утонул. Об этом сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парад МЧС в Минске: как будет ходить общественный транспорт 20 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика