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Тонущего беларуса вытащили из болота, но он снова полез купаться. И утонул
Источник материала: KYKY>
В России погиб беларус: он плавал в болоте, которое не предназначено для купания. Мужчину один раз спасли, но он снова полез в воду и утонул. Об этом
Случай произошел в южной части города Новый Уренгой. Компания пьяных рабочих, которые приехали в Россию на вахту, отправилась купаться в заболоченный водоем, при том, что заходить в него запрещалось. Один из мужчин – 35-летний беларус – отплыл далеко от берега и начал тонуть. Приятели быстро среагировали и вытянули его из воды. Но второй раз, когда мужчина снова пошел плавать в болоте, спасти его не успели: он утонул.
Сейчас СК проводит проверку, опрашивает свидетелей. Российская сторона отправила в посольство Беларуси уведомление о произошедшей трагедии.
Фото обложки: Mária Švarbová.
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