Велосипедист сбил на велопешеходной дорожке женщину, она умерла в больнице: приговор суда

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор велосипедисту, по вине которого погибла женщина. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области Елена Филипович.

Происшествие случилось 8 июля 2018 года, около 19.20. Велосипедист двигался по велопешеходной дорожке, расположенной вдоль трассы Жодино — Дениски, и совершил наезд на женщину. В результате столкновения последняя упала, ударившись головой об асфальт, и получила тяжкие телесные повреждения в виде перелома костей свода черепа, от которых 30 ноября 2018 года умерла.

В прокуратуре отметили, что велосипедист имел реальную возможность заблаговременно наблюдать двух велосипедистов, двигавшихся попутно у правого края дорожки, и двух пешеходов, занимавших левую половину. Парень проявил невнимательность и при опережении пешеходов по центру дорожки совершил наезд на женщину.

Суд города Жодино признал 20-летнего велосипедиста виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании ч. 2 ст. 321 УК Беларуси его приговорили к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Кроме этого, с осужденного в пользу потерпевшей взыскали 3000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.