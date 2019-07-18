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«МП» подведены итоги конкурса среди подписчиков

19.07.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Свежие новости и оперативная информация, горячие репортажи и интересные факты. Всем этим пестрят номера «МП». Однако коллектив редакции решил пойти дальше, организовав акцию с розыгрышем. Приятные сюрпризы и ценные подарки ожидали самых верных и, конечно, удачливых подписчиков районной газеты «Маяк Прыдняпроўя».

Проверить благосклонность фортуны предлагалось тем, кто оформил подписные квитанции на три месяца или полгода и прислал их в редакцию. Земляки заявляли об участии в акции по-разному: от одних “квиточки” приходили в почтовых конвертах, другие предпочли принести их лично. Оказаться в числе счастливчиков желали многие.

И вот долгожданный день подведения итогов конкурса наступил. Квитанции пронумерованы, жетоны брошены в лототрон, призы дожидаются своих будущих владельцев. Кому же повезет?

Выбрать счастливчиков пригласили независимого эксперта. Взять на себя ответственную миссию согласился Павел Андрианов. Постоянный читатель “МП”, известный земляк, талантливый поэт и бард, это с его легкой руки определялись победители розыгрыша. Все чисто, прозрачно! Плюс музыкально. Приподнятое настроение зрителей розыгрыша Павел Андрианов “закрепил”. Песни под гитару стали приятным сюрпризом от независимого эксперта и друга районной газеты.

«МП» подведены итоги конкурса среди подписчиков

К слову, стать непосредственными свидетелями “атракциона” от “МП” могли все желающие – приглашение публиковалось в газете. Но так уж вышло — победители о выигрыше узнали не сразу: одним приятную новость сообщили по телефону, другие получили подарки с доставкой.

Семья Мотуз – в числе первых, кто убедился: удача на их стороне. Оформили подписку на “районку” на три месяца и не прогадали.Приятная новость о том, что выиграли профессиональную фотосессию, пришла как раз… в день рождения главы семейства Евгения. Чем ни подарок к юбилею?

Сюрпризы не заставили долго ждать и “полугодовых” подписчиков “МП”. Инна Шепетова со всей ответственностью отнеслась к приглашению принять участие в конкурсе. Она сама лично отправила конверт с квитанцией в редакцию. Известие о выигрыше словно и не удивило подписчицу районной газеты. Говорит: интуиция не подвела. Так и есть, теперь Инна будет читать “Маячок”, наслаждаясь ароматным бодрящим напитком, приготовленным в кофеварке от “МП”.

«МП» подведены итоги конкурса среди подписчиков

Предчувствовала победу и Надежда Кошелькова. Об этом она рассказала журналистам, которые неожиданно нагрянули с подарком прямо на рабочее место, в центральную районную больницу. Доктор выиграла погружной блендер благодаря супругу: он отнес подписную квитанцию в редакцию. Кстати, это далеко не первая удача, фортуна уже улыбалась Кошельковым во время акции от “МП”. Тогда они выиграли сертификат на посещение SPA-капсулы. Везения много не бывает!

«МП» подведены итоги конкурса среди подписчиков

Нина Сидоровна Горбачева – преданная читательница «МП» и самая возрастная участница конкурса. Узница Великой Отечественной войны была искренне рада электрическому чайнику, который журналисты привезли ей прямо домой. Женщина не расстается с любимым «Маячком» уже много лет, а подписку оформляет сразу на полгода. Вот узнала об акции и попросила соцработника отнести «квиток» в редакцию. Удачно!

«МП» подведены итоги конкурса среди подписчиков

“Вы шутите?!” Такова была реакция на выигрыш главного приза от “МП”. Обладательницей микроволновой печи стала быховчанка Галина Коваленко. Лесничий Болоновского лесничества признается: впервые выиграла, и сразу по-крупному. “МП” действительно приносит удачу!

«МП» подведены итоги конкурса среди подписчиков

Призы нашли своих обладателей, акция завершилась. Но коллектив редакции обещает: “приятности” далеко не последние. Впереди еще много хороших моментов и информационных поводов.

Оставайтесь с “МП”! Не пожалеете!

Саша ГРАМАТЧИКОВА.

 
Теги: Новости
 
 
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Свежие новости и оперативная информация, горячие репортажи и интересные факты. Всем этим пестрят номера «МП». Однако коллектив редакции решил пойти
 
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