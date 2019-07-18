За полгода экспертам по Могилевской области поступило 10 экспертиз по факту ДТП с участием велосипедистов

Источник материала: Маяк Преднепровья

10 экспертиз по факту ДТП с участием велосипедистов поступило с 1 января по 30 июня экспертам Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. Об этом сообщила официальный представитель управления Татьяна Лис.

В соответствии с п.151 ПДД Республики Беларусь при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться, вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями, предусмотренными Правилами для движения пешеходов.

— Однако социологические опросы показали, что большинство владельцев велосипедов в Могилеве не знакомы с данной правовой нормой или считают ее соблюдение необязательным. Отсутствие понимания последствий нарушения указанного правила приводит к увеличению рисков ДТП на дорогах города. Водители автомобилей не успевают вовремя среагировать на выехавшего на пешеходный переход велосипедиста и происходит столкновение, — отметила Татьяна Лис.

По данным экспертов, наиболее распространенными причинами аварий послужило пересечение проезжей части на велосипеде и резкая смена направления движения без признаков предварительного маневра.