Прямую телефонную линию проведет 20 июля первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Василий Акулич

Прямую телефонную линию проведет 20 июля первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Василий Иванович Акулич. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.
Курируемые направления: агропромышленный комплекс, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, продовольственные ресурсы, лесное хозяйство, земельные отношения, геодезия, охрана окружающей среды, гидрометеорология.
Одновременно со своими проблемами к первому заместителю председателя горисполкома Александру Георгиевичу Потемкинунаселение Могилева сможет обратиться по телефону (8 0222) 42-21-02. Заместитель главы администрации Ленинского района Могилева Андрей Викторович Кашевский ответит по телефону (8 0222) 72-31-38, заместитель главы администрации Октябрьского района Могилева Сергей Анатольевич Орешков — (8 0222) 42-30-42.
С жителями Бобруйска будет работать заместитель председателя горисполкома Виктория Анатольевна Омелюсик — (8 0225) 76-21-41. Заместитель главы администрации Ленинского района Бобруйска Игорь Анатольевич Сысой поможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а заместитель главы администрации Первомайского района Бобруйска Елена Валерьевна Концевая — (8 0225) 77-75-17.
В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.
|
Районы и города области
|
Номер
телефона
|г. Могилев
|
42-21-02
|г. Бобруйск
|
(0225)76-21-41
|Белыничский
|
(02232) 55-689
|Бобруйский
|
(0225) 74-52-11
|Быховский
|
(02231) 79-648
|Глусский
|
(02230) 78-978
|Горецкий
|
(02233)76-426
|Дрибинский
|
(02248) 24-581
|Кировский
|
(02237)79-162
|Климовичский
|
(02244) 78-013
|Кличевский
|
(02236)78-952
|Костюковичский
|
(02245) 78-134
|Краснопольский
|
(02238) 79-955
|Кричевский
|
(02241) 20-780
|Круглянский
|
(02234) 79-565
|Могилевский
|
42-39-28
|Мстиславский
|
(02240) 59-009
|Осиповичский
|
(02235) 50-335
|Славгородский
|
(02246) 796-25
|Хотимский
|
(02247) 79-298
|Чаусский
|
(02242) 789-87
|Чериковский
|
(02243) 793-78
|Шкловский
|
(02239) 41-331
|Администрация Ленинского района г.Могилева
|
72-31-38
|Администрация Октябрьского района г.Могилева
|
42-30-42
|Администрация Первомайского района г.Бобруйска
|
(0225) 77-75-17