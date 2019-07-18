ОффТОП: обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста (ВИДЕО)

Источник материала: Новости Дзержинска

В Португалии девушка разделась и прыгнула с 45-метрового моста Понти-ди-Дон-Луиш I, расположенного в окрестностях Порту.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно как девушка вместе с молодым человеком стоит на парапете моста, затем снимает с себя всю одежду и прыгает в реку. Из записи следует, что она благополучно вынырнула из воды и поплыла к берегу.

Личность девушки пока не установили, как утверждают очевидцы, она была сильно пьяна. После инцидента на место происшествия прибыла полиция, однако виновница уже скрылась. Попытки правоохранителей найти девушку успехом не увенчались.