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Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»

19.07.2019 17:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Первый выпуск проекта «Дом-2» вышел 15 лет назад. Реалити-шоу стало самым долгим за всю историю мирового телевидения. Первыми ведущими были Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. Позже Нагиева сменила Ксения Бородина. 15 парней и девушек приехали на проект, чтобы построить любовь. Рассказываем, как выглядят и чем занимаются самые яркие участники первого состава «Дома-2» сегодня.

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Ольга Николаева (Солнце)

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото: instagram.com/dom2photos/

Девушка точно запомнилась своим хулиганским поведением и независимым нравом. За четыре года на проекте она пыталась построить отношения с Александром Нелидовым, потом с Маем Абрикосовым, но из этого ничего не вышло.

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото: instagram.com/solntcezvezda/

Сегодня Ольга – композитор и диджей. Она не замужем, и свою личную жизнь девушка предпочитает не афишировать. Недавно она появилась в шоу Анастасии Ивлеевой Agenth Show, в выпуске с участниками проекта «Импровизация».

Роман Тертишный (Май Абрикосов)

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото: instagram.com/dom2photos/

За два с половиной года Роману не удалось найти свою половинку, хотя молодой человек очень нравился девушкам в «Доме-2». На шоу он встречался с Ольгой Солнце и даже с Аленой Водонаевой.

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото: instagram.com/tertishnyi_official/

После скандального ухода были попытки остаться на телевидении. Май снялся в сериале «Победный ветер, ясный день» и вел шоу о мистических тайнах. После неудачных попыток он уехал жить в деревню в Воронежской области. Молодой человек ведет личный блог в Instagram.

Ольга Бузова

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото: instagram.com/buzova86/

Прежде чем стать ведущей проекта, Ольга Бузова четыре года была его участницей. В 2012 году она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, но спустя несколько лет пара развелась.

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото:   instagram.com/buzova86/

Сегодня Ольга – популярная  певица, телеведущая, актриса, автор собственной книги. В 2018 году она даже запустила аналог проекта «Холостяк» на одном из российских телеканалов, реалити-шоу «Замуж за Бузову». В общем, вы и так все знаете.

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Роман Третьяков

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото: instagram.com/roman_tretyakov_/

Один из самых ярких участников шоу «Дом-2», экс-бойфренд Ольги Бузовой. Массовик-затейник быстро стал популярным на проекте благодаря креативности и артистизму.

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото: instagram.com/roman_tretyakov_/

Сейчас Роман занимается стэндапом и ведет мероприятия. В своем аккаунте в Instagram молодой человек анонсирует сольные концерты и рассказывает о других увлечениях.

Степан Меньщиков

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото: instagram.com/dom2photos/

Степан выбрал себе на проекте самых ярких избранниц: Алену Водонаеву и Викторию Боню. После ухода из «Дома-2» Меньщиков был ведущим передачи «Ху из Ху».

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото:  instagram.com/stepanmen/

В 2013 году Степан женился на своей девушке Евгении Шамаевой, у пары родился сын Иван. Однако позже выяснилось, что Степан – не биологический отец Вани. Но это никак не повлияло на их отношения. Еще у Степана есть младшая дочь Варвара.

Алена Водонаева

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото:  instagram.com/dom2photos/

Алену помнят как одну из самых скандальных участниц проекта. Спустя три года она покинула проект. В 2009 Водонаева вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. У супругов родился сын Богдан. В 2017 году девушка вышла замуж во второй раз. Однако и этот брак долго не продержался. В июне этого года состоялся официальный развод.

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Алена Водонаева – известная модель, актриса, телеведущая и блогер. В 2018 она написала книгу «Голая», которая за несколько недель стала бестселлером.

Сэм Селезнев

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото:  instagram.com/dom2photos/

Сэм приехал на проект со словами «Девчонки заждались такого мачо, как я». Первые отношения с Оксаной Аплекаевой сразу не заладились. Но роман с участницей Анастасией Дашко был продолжительным и, казалось бы, успешным. Тем не менее Сэм покинул проект и вернулся в родной Краснодар.

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото: instagram.com/samseleznev/

Там он ведет спортивные новости и сотрудничает с театром каскадеров. Команда гастролирует со своими экстремальными шоу по всей России.

Стас и Оскар Каримовы

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото:  instagram.com/dom2photos/

Братья-близнецы пришли на проект в 2004 году и быстро завоевали любовь телезрителей и участниц проекта. Стас встречался с Ольгой Бузовой, а Оскар — с Ксенией Бородиной.

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото: instagram.com/dvjkarimov/

Стас женат уже больше 10 лет, живет с женой Еленой и воспитывает дочку Уму. Оба брата нашли себя в музыкальной сфере. Они работают диджеями и гастролируют с собственными проектами.

Александр Нелидов

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото:  instagram.com/dom2photos/

Один из немногих участников, который женился на проекте, но за пределами реалити пара все-таки разошлась. Вскоре Александр женился на москвичке Екатерине, с которой растит дочь Машу.

Как выглядят и чем занимаются участники первого состава реалити-шоу «Дом-2»
Фото: instagram.com/avnelidov/

У экс-участника «Дома-2» восемь дипломов о высшем образовании, сейчас он ведет бизнес-тренинги.

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Люди в материале: Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев, Ксения Бородина, Ольга Николаева, Анастасия Ивлеева, Роман Тертишный, Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов, Роман Третьяков, Степан Меньщиков, Виктория Боня, Евгения Шамаева, Алена Водонаева, Алексей Малакеев, Сэм Селезнев, Оксана Аплекаева, Анастасия Дашко, Стас Каримов, Оскар Каримов, Александр Нелидов
 
 
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Первый выпуск проекта «Дом-2» вышел 15 лет назад. Реалити-шоу стало самым долгим за всю историю мирового телевидения. Первыми ведущими были Ксения Собчак и Дмитрий...
 
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