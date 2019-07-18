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Самый жаркий с 1945-го. Белгидромет рассказал об аномальном июне и прогнозе на июль
19.07.2019 17:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.rambler.ru
Как сообщили белорусские синоптики, так тепло, как в этом году, в Беларуси не было 30 лет.
Средняя температура воздуха в первом полугодии была выше климатической нормы на 2,3 градуса, сообщает
Июнь же и вовсе оказался рекордно жарким - температура воздуха превысила норму на 4,6 градуса. Выше она была только в июне 1945 года.
Самым же засушливым за последние 75 лет оказался апрель 2019 – только 18% нормы осадков.
Что касается погоды в июле, то она будет теплой и влажной. В третьей декаде июля прогнозируется повышение температуры воздуха. В предстоящие выходные, 20 и 21 июля, в большинстве районов ожидается в от 22 до 29 градусов тепла, осадков будет немного. Но в начале следующей недели вновь пойдут дожди.
До конца июля в ночные часы будет в среднем от 10 до 17 градусов выше нуля, днем - от 21 до 28 градусов, в юго-западных районах столбик термометра в отдельные дни может приближаться к плюс 30. Периодически будут идти кратковременные грозовые дожди.
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Как сообщили белорусские синоптики, так тепло, как в этом году, в Беларуси не было 30 лет.
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