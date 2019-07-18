ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд оправдал главного инженера МЗКТ, который провел в СИЗО больше четырех лет

19.07.2019 16:57 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Суд оправдал главного инженера МЗКТ, который провел в СИЗО больше четырех лет

фото: tut.by

Суд Первомайского района Минска признал Андрея Головача невиновным в получении взяток и злоупотреблении властью. Оправдательный приговор Головач получил в четвертый раз. Тем не менее, ему пришлось провести в СИЗО 50 месяцев.

Накануне прокурор Юрий Шерснев заявил, что вина Головача доказана в полном объеме, попросил суд признать фигуранта виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, пишет tut.by.

При этом защитники главного инженера говорили об обратном: ни один из четырех взяткодателей не явился на процесс, их показания во время предварительного расследования непоследовательны и противоречивы, нет ни видео, ни аудиозаписи, которые бы подтверждали, что Головач брал взятки. Поэтому их подзащитного нужно оправдать по всем пунктам обвинения.

Новое обвинение было предъявлено Головачу в феврале 2018 года — прямо в суде, где он был оправдан. На этот раз, по версии следствия, получил в качестве взятки 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов», но не успел, потому что был задержан.

 «Само дело, которое мы сегодня разбираем, заведено 5 февраля 2018 года — через 15 минут после оглашения оправдательного приговора. Меня задерживал тот же следователь, который вел дело, по которому я был оправдан. Это вообще ставит под сомнение объективность проведения следствия», - отмечал во время процесса Андрей Головач.

19 июля суд вынес Головачу оправдательный приговор.  

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Первомайского района Минска признал Андрея Головача невиновным в получении взяток и злоупотреблении властью. Оправдательный приговор Головач получил в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В последнее лето войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика