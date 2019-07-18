Суд оправдал главного инженера МЗКТ, который провел в СИЗО больше четырех лет

Источник материала: Ежедневник



фото: tut.by

Суд Первомайского района Минска признал Андрея Головача невиновным в получении взяток и злоупотреблении властью. Оправдательный приговор Головач получил в четвертый раз. Тем не менее, ему пришлось провести в СИЗО 50 месяцев.

Накануне прокурор Юрий Шерснев заявил, что вина Головача доказана в полном объеме, попросил суд признать фигуранта виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, пишет tut.by .

При этом защитники главного инженера говорили об обратном: ни один из четырех взяткодателей не явился на процесс, их показания во время предварительного расследования непоследовательны и противоречивы, нет ни видео, ни аудиозаписи, которые бы подтверждали, что Головач брал взятки. Поэтому их подзащитного нужно оправдать по всем пунктам обвинения.

Новое обвинение было предъявлено Головачу в феврале 2018 года — прямо в суде, где он был оправдан. На этот раз, по версии следствия, получил в качестве взятки 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов», но не успел, потому что был задержан.

«Само дело, которое мы сегодня разбираем, заведено 5 февраля 2018 года — через 15 минут после оглашения оправдательного приговора. Меня задерживал тот же следователь, который вел дело, по которому я был оправдан. Это вообще ставит под сомнение объективность проведения следствия», - отмечал во время процесса Андрей Головач.

19 июля суд вынес Головачу оправдательный приговор.