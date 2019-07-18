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Муж и жена, прожившие в браке 71 год, умерли в один день

19.07.2019 17:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Муж и жена, прожившие в браке 71 год, умерли в один день
pixabay.com

В американском штате Джорджия с разницей в 12 часов скончались супруги Герберт и Мэрилин Делейгл, прожившие в браке больше 70 лет, сообщает Metro.

Муж и жена, прожившие в браке 71 год, умерли в один день Кредит на свадьбу. История читателя, которая закончилась печально

Супруги познакомились в 1947 году в кафе, где работала Мэрилин. Спустя год 17-летняя Мэрилин и 23-летний Герберт поженились. Они рассказывали, что потратили на свадьбу всего пять долларов, а, кроме того, опоздали в церковь почти на час и им пришлось уговаривать священника провести церемонию.

Герберт скончался в больнице, после чего через 12 часов умерла Мерилин. Как считает психиатр Мэтью Лорбор ее смерть могла наступить из-за «синдрома разбитого сердца», при котором из-за сильного стресса снижается сократимость сердца. У пары шестеро детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука.

 
 
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Супруги Делейгл скончались с разницей в 12 часов.
 
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