Муж и жена, прожившие в браке 71 год, умерли в один день

В американском штате Джорджия с разницей в 12 часов скончались супруги Герберт и Мэрилин Делейгл, прожившие в браке больше 70 лет, сообщает Metro .

Супруги познакомились в 1947 году в кафе, где работала Мэрилин. Спустя год 17-летняя Мэрилин и 23-летний Герберт поженились. Они рассказывали, что потратили на свадьбу всего пять долларов, а, кроме того, опоздали в церковь почти на час и им пришлось уговаривать священника провести церемонию.

Герберт скончался в больнице, после чего через 12 часов умерла Мерилин. Как считает психиатр Мэтью Лорбор ее смерть могла наступить из-за «синдрома разбитого сердца», при котором из-за сильного стресса снижается сократимость сердца. У пары шестеро детей, 16 внуков, 25 правнуков и три праправнука.