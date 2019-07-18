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«На крыше - «болото». В витебской многоэтажке более 20 лет заливает квартиру

19.07.2019 17:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В квартире № 40 в доме № 16 на улице Чапаева в Витебске вот уже более 20 (!) лет заливает кухню, а также время от времени — другие комнаты. Жильцы уже устали ждать помощи от коммунальников и обратились в нашу редакцию.

— Просим ЖКХ устранить проблему уже не первый год. Крышу, вроде, починили, а вот про ливневку забыли. А она находится над нашей квартирой. И у нас во время каждого дождя текут угол на кухне и потолок на балконе, — рассказывает зять хозяйки Вадим Красовский.


Открыть/скачать видео (1.34 МБ)

По словам хозяйки, Веры Борисовны Пешковой, ее кухню заливает 23 года — столько, сколько семья живет в этой квартире. И она, и ее дети обращались за помощью в разные инстанции, но угол в комнате как был мокрым, так им и остается.

На этом видео Вадим демонстрирует, в каком состоянии находится крыша дома в эти дождливые дни:

— Вот так работает ливневка: вокруг «болото», уже вон мох растет. Наверное, вот тот кусочек рубероида, который положили коммунальники, — и называется: «якобы починили крышу».


Открыть/скачать видео (2.16 МБ)

На следующем видео показано, как выглядит технический этаж:

— Современная «гидроизоляция» — пленка на полу, чтобы вода с крыши не текла в квартиры. И то, ее постелили не коммунальники, а жильцы. Постоянно сырая балка, неизвестно, когда она рухнет или просядет.


Открыть/скачать видео (6.77 МБ)

Вадим отмечает, что постоянно заливает комнаты только в одной — их — квартире:

— Беда только у нас. Мы всюду по этому поводу звоним, пишем, просим. Нам в ответ: «Вам уже все сделали. У вас ничего течь не может, вы все придумываете». Возможно, коммунальники и не торопятся что-то делать, так как ситуация касается одной квартиры. Если бы она касалась целого подъезда или всего дома, наверное, они вели бы себя по-другому.

В ЖЭУ № 14, к которому относится этот дом, TUT.BY заверили, что знают о проблеме:

— Будем разбираться еще раз, почему течет ливневка.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Мы всюду по этому поводу звоним, пишем, просим. Нам в ответ: «Вам уже все сделали. У вас ничего течь не может, вы все придумываете», - рассказывают жильцы.
 
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