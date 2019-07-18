Серебряный призёр Олимпиады покончил с собой

Как явствует из полицейских отчётов, причиной смерти известного в прошлом игрока стало самоубийство. Рядом с телом Джонсона нашли пистолет и гильзу. При этом Грег не оставил предсмертной записки.





В американской прессе отмечается, что во время карьеры Джонсон заработал множество сотрясений мозга.





Нападающий играл в НХЛ с 1993 по 2006 год. Большую часть карьеры Грег провёл в «Нэшвилл Предаторз». Клуб выбрал форварда на драфте расширения в 1998 году. С 2002 по 2006 год Джонсон был капитаном команды.





В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призёром Олимпийских игр 1994 года.







