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Серебряный призёр Олимпиады покончил с собой
Источник материала: Партизан
Канадский хоккеист Грег Джонсон скончался в возрасте 48 лет. Тело игрока было обнаружено утром 7 июля.
Как явствует из полицейских отчётов, причиной смерти известного в прошлом игрока стало самоубийство. Рядом с телом Джонсона нашли пистолет и гильзу. При этом Грег не оставил предсмертной записки.
В американской прессе отмечается, что во время карьеры Джонсон заработал множество сотрясений мозга.
Нападающий играл в НХЛ с 1993 по 2006 год. Большую часть карьеры Грег провёл в «Нэшвилл Предаторз». Клуб выбрал форварда на драфте расширения в 1998 году. С 2002 по 2006 год Джонсон был капитаном команды.
В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призёром Олимпийских игр 1994 года.
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Канадский хоккеист Грег Джонсон скончался в возрасте 48 лет. Тело игрока было обнаружено утром 7 июля.
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