Невиновен! Главного инженера МЗКТ оправдали в четвертый раз - он провел за решеткой более 4 лет!

Сегодня суд Первомайского района Минска огласил приговор Андрею Головачу, который находится за решеткой уже 50 месяцев. Его признали невиновным в получении взяток и злоупотреблении властью.





Главный инженер МЗКТ — рекордсмен по времени, проведенному в СИЗО, хотя по первому делу он был оправдан в суде трижды.





— Невиновен, — такой приговор в отношении главного инженера МЗКТ в пятницу, 19 июля, постановил суд Первомайского района.





Накануне прокурор Юрий Шерснев заявил: вина Головача доказана в полном объеме, он попросил суд признать фигуранта виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.





Защитники же главного инженера МЗКТ говорили об обратном. Ни один из четырех взяткодателей не явился на процесс, их показания во время предварительного расследования непоследовательны и противоречивы, нет ни видео, ни аудиозаписи, которые бы подтверждали, что Головач брал взятки. Поэтому их подзащитного нужно оправдать по всем пунктам обвинения.









Выслушав все стороны, суд удалился в совещательную комнату на два дня. Сегодня судья Светлана Черепович огласила приговор. Андрей Головач признан невиновным по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), и суд постановил его оправдать.





После оглашения приговора Андрей Головач сразу же был отпущен. На фото его встречают жена и дочки.





— На мой взгляд, данное дело состоит из одних сомнений. (…) Я верю, что высокий суд примет справедливое решение и весь этот кошмар закончится, — говорил в своем последнем слове Андрей Головач.





Во время процесса фигурант рассказывал, что находится за решеткой уже 50 месяцев, и «очень хочется домой». Теперь у главного инженера МЗКТ есть право обращаться в суд с иском о возмещении морального вреда в связи с содержанием в СИЗО.





— Теперь я верю в справедливость! — заявил Головач на ступеньках суда. — Я верил с первого дня, что так и будет!





Новое обвинение, напомним, было предъявлено 5 февраля 2018 года — прямо в суде, где он был оправдан.





— Само дело, которое мы сегодня разбираем, заведено 5 февраля 2018 года — через 15 минут после оглашения оправдательного приговора. Меня задерживал тот же следователь, который вел дело, по которому я был оправдан. Это вообще ставит под сомнение объективность проведения следствия, — говорил 16 июля во время процесса Андрей Головач.









Напомним, он был задержан в здании суда сразу же после оглашения оправдательного приговора. На этот раз, по версии следствия, получил в качестве взятки 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов», но не успел, потому что был задержан.





— К сожалению, сторона обвинения ни в чем не усомнилась, — говорил адвокат Алексей Шваков. — А как быть с тем, что отсутствует видео- и аудиозапись, которые на 100% доказывают вину? Почему нет основных свидетелей, на которых ссылается обвинение? Неужели их показаний на стадии следствия достаточно? Где ущерб, причиненный действиями Головача?





Как можно злоупотреблять служебным положением и не причинить никакого ущерба? Наоборот, мы видим, что при Головаче завод процветал. Много здесь вопросов. Почему взяткодатели не привлечены к уголовной ответственности? (…) Вызывающий факт: ни один из взяткодателей не пришел в суд. И чья это проблема? Точно не наша, а стороны обвинения.