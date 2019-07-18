﻿ Невиновен! Главного инженера МЗКТ оправдали в четвертый раз - он провел за решеткой более 4 лет!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Невиновен! Главного инженера МЗКТ оправдали в четвертый раз - он провел за решеткой более 4 лет!

19.07.2019 16:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Уникальный для белорусского правосудия случай.

Невиновен! Главного инженера МЗКТ оправдали в четвертый раз - он провел за решеткой более 4 лет!
Главный инженер МЗКТ подписывает документы об освобождении у здания суда
Сегодня суд Первомайского района Минска огласил приговор Андрею Головачу, который находится за решеткой уже 50 месяцев. Его признали невиновным в получении взяток и злоупотреблении властью.

Главный инженер МЗКТ — рекордсмен по времени, проведенному в СИЗО, хотя по первому делу он был оправдан в суде трижды.

— Невиновен, — такой приговор в отношении главного инженера МЗКТ в пятницу, 19 июля, постановил суд Первомайского района.

Накануне прокурор Юрий Шерснев заявил: вина Головача доказана в полном объеме, он попросил суд признать фигуранта виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

 Защитники же главного инженера МЗКТ говорили об обратном. Ни один из четырех взяткодателей не явился на процесс, их показания во время предварительного расследования непоследовательны и противоречивы, нет ни видео, ни аудиозаписи, которые бы подтверждали, что Головач брал взятки. Поэтому их подзащитного нужно оправдать по всем пунктам обвинения.


Выслушав все стороны, суд удалился в совещательную комнату на два дня. Сегодня судья Светлана Черепович огласила приговор. Андрей Головач признан невиновным по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), и суд постановил его оправдать.

После оглашения приговора Андрей Головач сразу же был отпущен. На фото его встречают жена и дочки.

— На мой взгляд, данное дело состоит из одних сомнений. (…) Я верю, что высокий суд примет справедливое решение и весь этот кошмар закончится, — говорил в своем последнем слове Андрей Головач.

Во время процесса фигурант рассказывал, что находится за решеткой уже 50 месяцев, и «очень хочется домой». Теперь у главного инженера МЗКТ есть право обращаться в суд с иском о возмещении морального вреда в связи с содержанием в СИЗО.

—  Теперь я верю в справедливость! — заявил Головач на ступеньках суда. — Я верил с первого дня, что так и будет!

Новое обвинение, напомним, было предъявлено 5 февраля 2018 года — прямо в суде, где он был оправдан.

— Само дело, которое мы сегодня разбираем, заведено 5 февраля 2018 года — через 15 минут после оглашения оправдательного приговора. Меня задерживал тот же следователь, который вел дело, по которому я был оправдан. Это вообще ставит под сомнение объективность проведения следствия, — говорил 16 июля во время процесса Андрей Головач.


Напомним, он был задержан в здании суда сразу же после оглашения оправдательного приговора. На этот раз, по версии следствия, получил в качестве взятки 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов», но не успел, потому что был задержан.

— К сожалению, сторона обвинения ни в чем не усомнилась, — говорил адвокат Алексей Шваков. — А как быть с тем, что отсутствует видео- и аудиозапись, которые на 100% доказывают вину? Почему нет основных свидетелей, на которых ссылается обвинение? Неужели их показаний на стадии следствия достаточно? Где ущерб, причиненный действиями Головача?

 Как можно злоупотреблять служебным положением и не причинить никакого ущерба? Наоборот, мы видим, что при Головаче завод процветал. Много здесь вопросов. Почему взяткодатели не привлечены к уголовной ответственности? (…) Вызывающий факт: ни один из взяткодателей не пришел в суд. И чья это проблема? Точно не наша, а стороны обвинения.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Полицейские на авто встали на пути неуправляемого школьного автобуса: видео из США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика