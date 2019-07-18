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Эксперт: после резкого падения биткоин вновь продолжит рост
Источник материала: Myfin
От чего зависят резкие колебания курса биткоина и каким будет его курс в будущем? Об этом рассказал Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».
– Многие обозреватели при анализе крипторынка пытаются заключить криптовалюты в рамки различных государств, институтов, регионов. В таких рассуждениях предполагается, что
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Падение самой популярной криптовалюты началось еще на минувшей неделе.
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