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Эксперт: после резкого падения биткоин вновь продолжит рост

19.07.2019 17:02 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Эксперт: после резкого падения биткоин вновь продолжит рост
фото: pixabay.com

От чего зависят резкие колебания курса биткоина и каким будет его курс в будущем? Об этом рассказал Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».

Эксперт: после резкого падения биткоин вновь продолжит рост– Многие обозреватели при анализе крипторынка пытаются заключить криптовалюты в рамки различных государств, институтов, регионов. В таких рассуждениях предполагается, что биткоин потеснит доллар или евро либо другие резервные валюты. Данный вектор анализа кроет в себе глобальные ошибки.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Падение самой популярной криптовалюты началось еще на минувшей неделе.
 
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