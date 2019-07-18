Эксперт: после резкого падения биткоин вновь продолжит рост

Источник материала: Myfin



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От чего зависят резкие колебания курса биткоина и каким будет его курс в будущем? Об этом рассказал Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».