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720 скрытых камер установлено в белорусских лесах. За первое полугодие наказано более 300 попавших в кадр

19.07.2019 17:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с нарушителями лесного и природоохранного законодательства является использование фотоловушек, сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

"Только за прошедшее полугодие с помощью фотоловушек к ответственности было привлечено 313 нарушителей. Наиболее эффективно сработали камеры в Гомельской области: здесь было выявлено 87 случаев нарушения законодательства", - рассказали в ведомстве.

Каждый третий нарушитель (108 человек) был привлечен за несоблюдение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках (ст. 15.29 КоАП). Также попавшие в кадр привлекались к ответственности за загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности (ст. 15.30 КоАП), нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей (ст. 15.26 КоАП) - за полгода было выявлено 62 и 60 таких фактов соответственно.

Учитывая эффективность, из 720 фотоловушек 83 белорусские лесхозы приобрели за последний месяц. Как рассказали в Минлесхозе, закупка и установка камер продолжается.

 
 
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Одним из наиболее эффективных методов борьбы с нарушителями лесного и природоохранного законодательства является использование фотоловушек, сообщили в...
 
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