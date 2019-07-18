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Беларусь запретила ввоз свинины из Ульяновской области из-за АЧС

19.07.2019 17:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь ввела запрет на поставки свинины из Ульяновской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС).

"Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что по информации Международного эпизоотического бюро на территории Ульяновской области РФ зарегистрирован случай заболеваний свиней африканской чумой свиней", - говорится в указании ведомства.

В департаменте отметили, что в связи с этим с 20 июля будут введены временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этого региона живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок. Запрет также распространяется на поставки кормов и кормовых добавок.

Все ранее выданные разрешения на ввоз такой продукции из Ульяновской области отменены.

В ведомстве указали на необходимость принятия дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.

Африканская чума свиней - высококонтагиозное заболевание, протекающее в острой форме, характеризующееся быстрым течением и большой смертностью животных (98-100%). Средств лечения и специфической профилактики данная болезнь не имеет.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

Экономический ущерб, наносимый АЧС, складывается из прямых потерь по радикальной ликвидации болезни и применяемых ограничений в международной торговле.

 
 
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Беларусь ввела запрет на поставки свинины из Ульяновской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС). "Департамент ветеринарного и продовольственного...
 
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