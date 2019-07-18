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Главный инженер МЗКТ, который провел в СИЗО 50 месяцев, в четвертый раз оправдан судом

19.07.2019 16:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач в пятницу судом Первомайского района Минска признан невиновным по обвинению в получении взятки, передает белорусский портал tut.by.

"Сегодня суд Первомайского района Минска огласил приговор Андрею Головачу, который находится за решеткой уже 50 месяцев. Его признали невиновным в получении взяток и злоупотреблении властью. Главный инженер МЗКТ рекордсмен по времени, проведенному в СИЗО, хотя по первому делу он был оправдан в суде трижды", - сказано в публикации.

Головач был задержан в мае 2015 года по обвинению во взяточничестве, но был вынесен оправдательный приговор, который оставил в силе Верховный суд. Новое обвинение было предъявлено 5 февраля 2018 года, спустя 15 минут после оглашения оправдательного приговора. По версии следствия, в рамках нового дела Головач получил в качестве взятки $192,2 тыс., 35 тыс. евро и "намеревался получить еще 240 тысяч долларов", но не успел, потому что был задержан.

Накануне прокурор Юрий Шерснев заявил, что вина Головача доказана в полном объеме и попросил суд признать фигуранта виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. При этом ни один из четырех фигурировавших в деле взяткодателей не явился на процесс, нет ни видео, ни аудиозаписи, которые бы подтверждали, что Головач брал взятки. Адвокаты Головача заявляли, что в связи с этим их подзащитного нужно оправдать по всем пунктам обвинения.

Во время процесса фигурант рассказывал, что находится за решеткой уже 50 месяцев, и "очень хочется домой". Ни по одному из уголовных дел главный инженер МЗКТ вину не признал.

В конце июня tut.by сообщил, что один из защитников Головача стал фигурантом уголовного дела по ст. 407 УК "Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания".

ОАО "МЗКТ" (100% акций принадлежат государству) является одним из крупнейших в СНГ производителей колесных тягачей и спецтехники военного назначения. Около 90% продукции МЗКТ приходится на Россию, где на базе белорусских шасси устанавливаются ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь-М", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", а также реактивная система залпового огня "Ураган" и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. Более 200 российских предприятий являются поставщиками сырья, материалов и комплектующих для ОАО "МЗКТ".

 
Теги: Минск
 
 
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Главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач в пятницу судом Первомайского района Минска признан невиновным по обвинению в получении...
 
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