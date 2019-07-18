ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На чем ездить в Москве: авто vs метро

19.07.2019 16:42 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Interfax.by продолжает публиковать новые полезные советы для тех, кто собирается в Москву ненадолго, и для людей, выбравших путь эмиграции, как наш автор.

Авто или метро?

На чем ездить в Москве: авто vs метро
Это один из ключевых вопросов для привыкших передвигаться на автомобиле белорусов. Тем, кто арендует жилье, разумно сначала искать работу, а потом уже квартиру, так как рынок жилья все же  побольше рынка труда. Здесь вообще принято селиться возле центров притяжения: работы, школы, детского сада, фитнес-центра. При выборе важным фактором является близость метро, как наиболее удобного и стабильно работающего общественного транспорта. Если же вы не имеете возможности выбирать, где жить - придется выбирать, на чем ездить.

С финансовой точки зрения для меня, например, разницы нет. Расход бензина по маршруту "работа-дом" (10 км) сопоставим со стоимостью проезда на метро – 1 литр или 42 рубля в одну сторону. Время на метро - 25 минут, на авто - от 15 минут до полутора часов.  

На чем ездить в Москве: авто vs метро
Плюсы метро очевидны: скорость, хорошая сетка с охватом практически всего города и даже т.н. Новой Москвы, минимальные интервалы. В метро есть интернет: как  wi-fi, так и сети мобильных операторов - можно читать, писать, смотреть кино. Метро работает с 5:30 до 1:30. А если вам повезло, и на вашей ветке - новые составы - к вашим услугам еще и кондиционеры работают, подзарядки, интерактивные схемы, телевизор. Особенно круто новые составы себя показали год назад на ЧМ-2018 - в них транслировали все матчи чемпионата.

Окончательно в пользу метро я сделала выбор после введения, с одной стороны, платных парковок и, с другой, МЦК (Московского центрального кольца – сети наземного метро). МЦК – это вообще отдельный мир, десант инопланетной цивилизации, встроенный в  систему транспорта. Там чисто, красиво, есть лифты и эскалаторы, всегда найдутся сидячие места, можно припарковать велик, коляску, сходить, пардон, в туалет, в котором есть туалетная бумага. 

Но МЦК - это капля в море московского транспорта. Минусы основных линий метро никто не отменял: давка в часы пик, безумно длинные переходы, невозможность спуститься в метро с коляской или в коляске, неудобство передвижения с тяжелыми чемоданами из-за множества ступенек, антисанитария и постоянная агрессивная среда, особенно в часы пик. Поэтому в метро вы очень редко увидите маленьких детей. Все наши семейные выезды: в парки, музеи, рестораны долгое время были только на авто.

И еще сначала был страх. Страх терактов, прочих ЧП. Когда поезд останавливался в тоннеле, когда пахло паленой проводкой, когда странные люди заходили с большими тюками, когда истошно кто-то просил подаяния - чувствовался холодок в руках и пульс в висках.  

На чем ездить в Москве: авто vs метро
Плюс "по долгу службы" я ежедневно читаю новости про поножовщину, этнические разборки, самоубийства, пожары и поломки в метро. К примеру, - практически в центре, прямо в тоннель метро перед идущим поездом въехала сверху бетонная балка - наверху шло строительство и рабочие, не рассчитав, проломали несколько метров грунта. Машинист, спасибо, успел затормозить перед неожиданной преградой. Самым удивительным в этой истории оказалось то, что Мосстройнадзор так не выяснил, кто, и что строил и кто давал разрешение на строительство.

Еще плюс метро для меня - забежать по дороге на работу в кофейню и идти, вдыхая аромат хорошего кофе, в толпе вечно спешащих москвичей, которые все делают на ходу: едят, пьют, курят, решают вопросы.

Но если вы не живете в пешей доступности  от метро, если вам  нельзя опаздывать, если вы узнаваемы и т.д. - выбор не столько очевиден. Многие мои коллеги пользуются миксованным вариантом - едут до перехватывающих парковок у ближайшей станции метро. Поэтому если есть возможность выбирать жилье и работу, надо искать их в пешей доступности от метро, желательно без большого количества пересадок.

Я для себя выбрала вариант - "машина выходного дня". В будни на автомобиле езжу только в спортзал и магазины неподалеку. И строю маршрут в навигаторе не к точке на карте, а к ближайшей парковке.

Вспомнила инцидент, связанный с паркингом. В начале моей эмиграции в одном дворе, куда мы приехали в гости, я по незнанию заняла место какого местного авторитета. Он в отместку заблокировал мою машину, но не полностью, а так, чтобы я полчаса по миллиметру выруливала. В конце моего выруливания он вышел удовлетворенный. Я, конечно, попыталась на него наехать, пристыдить. Тем более я была с ребенком. На что он гордо проинформировал меня, что это его место, которое он даже асфальтом закатал и парковка здесь запрещена. Я понятно возразила, что места, где парковка запрещена, отмечаются определенными знаками, согласованными с ГАИ. Он посмотрел на мои номера и грубо, но философски отправил меня за 700 км: у себя про права и правила разговаривайте, а у нас каждый сам себе закон!

Об опыте вождения в Москве: штрафах, камерах, водителях и очень популярном  последний год каршэринге -  я напишу отдельно, оно того стоит.

Автор: Юлия Кочубей

#записки_цивилизованного_гастарбайтера

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Interfax.by продолжает публиковать новые полезные советы для тех, кто собирается в Москву ненадолго, и для людей, выбравших путь эмиграции, как наш автор. Авто или метро?
 
Новости дня
Новости разные
 
Невиновен! Главного инженера МЗКТ оправдали в четвертый раз - он провел за решеткой более 4 лет!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика