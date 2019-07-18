На чем ездить в Москве: авто vs метро

Источник материала: Интерфакс

Interfax.by продолжает публиковать новые полезные советы для тех, кто собирается в Москву ненадолго, и для людей, выбравших путь эмиграции, как наш автор.

Авто или метро?



Это один из ключевых вопросов для привыкших передвигаться на автомобиле белорусов. Тем, кто арендует жилье, разумно сначала искать работу, а потом уже квартиру, так как рынок жилья все же побольше рынка труда. Здесь вообще принято селиться возле центров притяжения: работы, школы, детского сада, фитнес-центра. При выборе важным фактором является близость метро, как наиболее удобного и стабильно работающего общественного транспорта. Если же вы не имеете возможности выбирать, где жить - придется выбирать, на чем ездить.

С финансовой точки зрения для меня, например, разницы нет. Расход бензина по маршруту "работа-дом" (10 км) сопоставим со стоимостью проезда на метро – 1 литр или 42 рубля в одну сторону. Время на метро - 25 минут, на авто - от 15 минут до полутора часов.



Плюсы метро очевидны: скорость, хорошая сетка с охватом практически всего города и даже т.н. Новой Москвы, минимальные интервалы. В метро есть интернет: как wi-fi, так и сети мобильных операторов - можно читать, писать, смотреть кино. Метро работает с 5:30 до 1:30. А если вам повезло, и на вашей ветке - новые составы - к вашим услугам еще и кондиционеры работают, подзарядки, интерактивные схемы, телевизор. Особенно круто новые составы себя показали год назад на ЧМ-2018 - в них транслировали все матчи чемпионата.

Окончательно в пользу метро я сделала выбор после введения, с одной стороны, платных парковок и, с другой, МЦК (Московского центрального кольца – сети наземного метро). МЦК – это вообще отдельный мир, десант инопланетной цивилизации, встроенный в систему транспорта. Там чисто, красиво, есть лифты и эскалаторы, всегда найдутся сидячие места, можно припарковать велик, коляску, сходить, пардон, в туалет, в котором есть туалетная бумага.

Но МЦК - это капля в море московского транспорта. Минусы основных линий метро никто не отменял: давка в часы пик, безумно длинные переходы, невозможность спуститься в метро с коляской или в коляске, неудобство передвижения с тяжелыми чемоданами из-за множества ступенек, антисанитария и постоянная агрессивная среда, особенно в часы пик. Поэтому в метро вы очень редко увидите маленьких детей. Все наши семейные выезды: в парки, музеи, рестораны долгое время были только на авто.

И еще сначала был страх. Страх терактов, прочих ЧП. Когда поезд останавливался в тоннеле, когда пахло паленой проводкой, когда странные люди заходили с большими тюками, когда истошно кто-то просил подаяния - чувствовался холодок в руках и пульс в висках.



Плюс "по долгу службы" я ежедневно читаю новости про поножовщину, этнические разборки, самоубийства, пожары и поломки в метро. К примеру, - практически в центре, прямо в тоннель метро перед идущим поездом въехала сверху бетонная балка - наверху шло строительство и рабочие, не рассчитав, проломали несколько метров грунта. Машинист, спасибо, успел затормозить перед неожиданной преградой. Самым удивительным в этой истории оказалось то, что Мосстройнадзор так не выяснил, кто, и что строил и кто давал разрешение на строительство.

Еще плюс метро для меня - забежать по дороге на работу в кофейню и идти, вдыхая аромат хорошего кофе, в толпе вечно спешащих москвичей, которые все делают на ходу: едят, пьют, курят, решают вопросы.

Но если вы не живете в пешей доступности от метро, если вам нельзя опаздывать, если вы узнаваемы и т.д. - выбор не столько очевиден. Многие мои коллеги пользуются миксованным вариантом - едут до перехватывающих парковок у ближайшей станции метро. Поэтому если есть возможность выбирать жилье и работу, надо искать их в пешей доступности от метро, желательно без большого количества пересадок.

Я для себя выбрала вариант - "машина выходного дня". В будни на автомобиле езжу только в спортзал и магазины неподалеку. И строю маршрут в навигаторе не к точке на карте, а к ближайшей парковке.

Вспомнила инцидент, связанный с паркингом. В начале моей эмиграции в одном дворе, куда мы приехали в гости, я по незнанию заняла место какого местного авторитета. Он в отместку заблокировал мою машину, но не полностью, а так, чтобы я полчаса по миллиметру выруливала. В конце моего выруливания он вышел удовлетворенный. Я, конечно, попыталась на него наехать, пристыдить. Тем более я была с ребенком. На что он гордо проинформировал меня, что это его место, которое он даже асфальтом закатал и парковка здесь запрещена. Я понятно возразила, что места, где парковка запрещена, отмечаются определенными знаками, согласованными с ГАИ. Он посмотрел на мои номера и грубо, но философски отправил меня за 700 км: у себя про права и правила разговаривайте, а у нас каждый сам себе закон!

Об опыте вождения в Москве: штрафах, камерах, водителях и очень популярном последний год каршэринге - я напишу отдельно, оно того стоит.

Автор: Юлия Кочубей

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