Зеленский уволил посла Украины в США Чалого

Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Соответствующий указ президента №540/2019 от 19 июля 2019 года размещен на сайте главы государства.

"Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуда и посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - сказано в документе.