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Зеленский уволил посла Украины в США Чалого
Источник материала: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Соответствующий указ президента №540/2019 от 19 июля 2019 года размещен на сайте главы государства.
"Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуда и посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - сказано в документе.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и...
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