Изменения в законодательстве

Источник материала: Вороновская газета





Закон Республики Беларусь от 9 января 2019г. №171-3 «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь», который вступил в силу 19 июля, внес ряд изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и другие кодексы.

Произведена масштабная корректировка уголовного закона по нескольким направлениям. Исключена конфискация имущества из числа видов уголовного наказания. В то же время расширены сферы применения штрафа и специальной конфискации. Ключевые положения Закона направлены на смягчение уголовной ответственности за преступления против порядка осуществления экономической деятельности. Ряд общественно опасных деяний декриминализирован.

Существенному изменению подверглись уголовно-правовые санкции ряда статей: в некоторых снижены верхние и (или) нижние пределы, другие дополнены более мягкими видами наказаний.

Одновременно установлена уголовная ответственность за отдельные общественно опасные деяния, ранее не являвшиеся преступлениями. В целях реализации национальной стратегии предупреждения самоубийств ужесточена уголовная ответственность за доведение до самоубийства и введена уголовная ответственность за пропаганду самоубийства.

Настоящим Законом исключено из УК дополнительное наказание в виде конфискации имущества и расширена сфера применения специальной конфискации как меры принудительного безвозмездного изъятия в собственность государства имущества, определенным образом связанного с совершением преступления.

Кроме того, наряду с исключением из УК конфискации имущества как вида дополнительного наказания, предусмотрено одновременное введение в санкции ряда статей, из которых исключается конфискация имущества, дополнительного наказания в виде штрафа.

Существенно расширены полномочия суда апелляционной инстанции. Она наделена полномочиями увеличить срок, размер основного и (или) дополнительного наказаний, назначить более строгий вид наказания, за исключением пожизненного заключения и смертной казни, если это вызвано неправильным применением норм уголовного закона.

Рита Глотько,

судья суда Вороновского района.