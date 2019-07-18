Отдохнули всей семьей

Источник материала: Вороновская газета





В рамках акции «Наш общий теплый дом» Белорусский детский фонд организовывает экскурсии для детей, воспитывающихся в Домах семейного типа, и их опекунов. Такие поездки помогают семьям отдохнуть, сплотиться и наладить общение друг с другом. В одной из таких экскурсий побывала приемная семья Курсевичей из Вороново. Один день, проведенный в Гродно, оставил много впечатлений. О них рассказала в письме Яна Сенкевич:

«Раннее июньское утро было пасмурным и дождливым. Но мы не обращали внимания на своенравие погоды. Ведь мы собирались на экскурсию целой семьей! Даже малыши не капризничали, проснулись в 5.30 и тихонько одевались. В Гродно нас встретила директор краеведческого центра «Наследие» Марина Гендриховна Чикун. С него и началась наша экскурсия. В центре мы познакомились со старинными ремеслами, примерили рыцарские доспехи, поучаствовали в мастер-классах. Из глины слепили обереги, которые остались нам на память. За чаепитием мы рассказали о себе и своем уютном доме.

Впечатлил нас и зоопарк. Гуляя по нему, слышали то пение птиц, то рычание животных. С интересом останавливались у вольеров.

Еще мы побывали в молодежном центре. Там мы танцевали, пели караоке, играли в мини-гольф, настольные игры. А еще посмотрели приключенческий мультфильм «Норм и несокрушимые». В кинозале можно лежать, сидеть в мягких креслах, есть попкорн. Было супер! Обстановка особенно понравилась непоседливым малышам.

В парке аттракционов мы покатались, наверное, на всем: на лошадках, каруселях, машинках… Самыми захватывающими были американские горки.

В старом городе удивил панорамный стеклянный лифт. Вот это да! С высоты пятого этажа городские улицы выглядят очень красиво. В кафе «Крыша мира» нас еще и чаем угостили. Потом мы наслаждались пиццей, мороженым и соком в кафе «Большой буфет».

Мы и не заметили, как пролетел день. Всю дорогу домой вспоминали, обсуждали увиденное и пережитое. Столько разных впечатлений за один день! Огромное спасибо всем, кто организовал для нас эту незабываемую экскурсию. В особенности Гродненскому областному отделению РОО «Белорусский детский фонд», который оплатил нам транспорт, питание, и его директору Ирине Евгеньевне Куровской за сопровождение по городу. Благодарим начальника отдела образования Вороновского райисполкома Валентину Винцентовну Люленко за предоставленную возможность стать участниками акции, директоров областных молодежного и краеведческого центров, кафе за интересно организованное время и вкусные блюда».

Подготовила

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото предоставлено участниками экскурсии.