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Хотимщина нуждается во врачах и специалистах сельского хозяйства

19.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Во все времена кадровые вопросы являлись одними из самых актуальных, так и теперь, в пору поступлений и прибытий на первые рабочие места. На данный момент Хотимщина нуждается в 113 специалистах разного профиля (по данным списка вакансий на 02.07. 2019). Большинство заявок от сельскохозяйственных организаций, здравоохранения, сферы обслуживания.
Чтобы узнать, как обстоят дела с кадрами в нашем районе, побеседовала с Дмитрием Лутченковым, начальником отдела организационно-кадровой работы Хотимского райисполкома.

– Район постоянно пополняется молодыми специалистами, появляются новые рабочие кадры, на данный момент в каких специалистах нуждается Хотимщина?
– На сегодняшний день, если судить по организациям, то сельскохозяйственная сфера укомплектована трудовыми ресурсами на 96%. Большая потребность в работниках со специальностью ветеринария и зоотехния, почти 43% от всей потребности кадров. Несмотря на все принимаемые меры, проблемным остаётся обеспечение сельскохозяйственных организаций именно высококвалифицированными специалистами.
Что касается сферы строительства и ЖКХ, то она укомплектована на 98%. А вот здравоохранение нуждается в 4-х врачах: врач-акушер-гинеколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-хирург. В общем, средний медицинский персонал укомплектовали на 95%, врачи – 88%.
Нет нужды в специалистах только в сфере образования и в учреждениях культуры.
– Какая работа проводится для привлечения в район специалистов и для их закрепления?
– Уже выработалась чёткая система работы с кадрами в районе, которая осуществляется по установившемуся алгоритму. Первым этапом, конечно же, определяется потребность в специалистах по всем направлениям деятельности, параллельно проводится профориентационная работа с выпускниками школ. Заключаем целевые договора с вузами и средними учебными заведениями. Создаётся банк данных студентов (всех уроженцев Хотимщины). Представители района участвуют в работе комиссий по распределению выпускников в учебных заведениях. Проходит обязательный мониторинг прибытия и трудоустройства молодых специалистов на первые рабочие места и закрепление за ними опытных наставников. Затем следует подбор кандидатов для зачисления в резерв кадров и формирование резерва на руководящие должности, а также перспективного резерва. Остаётся своевременное выдвижение перспективных специалистов на руководящие должности и обязательный мониторинг их профессионального развития.
Что касается закрепления, то, конечно же, упор больше делается на местную молодёжь, хотя создаются все условия и для иногородних. Так, например, за полгода до прибытия на рабочее место, узнаём нуждаются ли специалисты в жилье, если ответ положительный – жильё подготавливаем, проводится косметический ремонт.
Так и в этот раз, хочется выразить особую благодарность директору ОАО «Октябрь-Берёзки» Григорию Доломакину, который уделил особое внимание подготовке жилья для специалистов, а также директору УКП «Жилкомхоз» Сергею Винникову, за организацию косметического ремонта в комнатах общежития для иногородних молодых специалистов. Хорошо встречает свои кадры всегда и ОАО «Бабушкино подворье» – создают все условия.
За каждым вновь прибывшим специалистом, в любою организацию, закрепляются наставники.
Главная роль в закреплении молодых кадров принадлежит именно руководителям предприятий и организаций. Если они отнесутся к специалистам, как к собственным детям, тогда и результат будет. Ведь главное, это не бросить человека в новой, не привычной обстановке, один на один со сложностями и проблемами, с которыми он непременно столкнётся. Поддержка должна быть во всём, и если материальную часть берёт на себя отчасти государство, то не менее важна и моральная. Чтобы человек знал, что в любом вопросе он найдёт единомышленника и опору.
Также с целью поддержки и помощи молодым специалистам, в последний год-два началось строительство арендного жилья, ориентированного в первую очередь на вновь прибывшие на работу кадры.
Кроме того, проходят встречи молодых специалистов с руководством Хотимского района, на которых изучается видение перспектив развития региона, рассматриваются вопросы молодёжной политики, и работы новых кадров. Во время прохождения подобного рода встреч молодёжь может задать интересующие и волнующие их вопросы. В четвёртом квартале этого года состоится подобное мероприятие, новшеством которого будет – приглашение руководителей организаций, которые смогут рассказать о проводимой работе, о помощи оказываемой вновь прибывшим, а специалисты получат ещё одну возможность познакомиться между собой, и узнать получше другие сферы деятельности.
– К вопросу о целевом направлении, сколько на данный момент от района обучается специалистов с договором о целевой подготовке?
– В 2017 году было заключено 18 договоров, в 2018 – 26, и в этом году определено уже 15 кандидатов, уверен, их будет больше. В сельском хозяйстве сейчас делаем упор на заключение трёхсторонних договоров, что позволяет студентам ежемесячно получать помощь от предприятий, где они в будущем и получат своё первое место работы. Доплаты к стипендии существенные – 5 базовых величин.
– Сколько специалистов придут в район на первое место работы в этом году?
– В этом году, к 18 июля, в район уже прибыл 21 молодой специалист. Ожидается прибытие 69 человек, что на целых 25% больше чем в 2018 году.
В настоящее время в учреждениях образования страны обучается 354 уроженца нашего района, выпускниками 2019 года из них является 73 человека, из которых 39 планируют вернуться на работу в родной край. Одной из самых популярных сфер обучения хотимчан является – инженерия и энергетика. Ещё один лидер, естественно, сельское хозяйство и сфера обслуживания.
– Общая статистика по Беларуси свидетельствует о том, что на данный момент одно из самых популярных направлений, это: сфера IT – технологий, рабочие строительных специальностей, сфера красоты, логисты, маркетологи. Что наш район может предложить представителям данных профессий?
– Наш район находится в стадии развития во многих отраслях. Например, что касаемо сферы красоты, это надо прорабатывать вопросы спроса, исходя из которых и примутся решения о нужде в специалистах данного профиля. Строительство же в районе не останавливается, поэтому спрос на рынке труда никогда не обминёт это направление. А вот логист даже в этом году один в район приходит, после обучения в БТЭУ. Поэтому можно сказать так, что, если будет специалист, работа тоже ему найдётся. Никогда ещё достойные работники не оставались без рабочих мест.
Также узнаются и профнамерения хотимчан, составлена своеобразная статистика, в соответствии с которой, лидирующие места занимают сферы: инженерия и энергетика, образование, сфера обслуживания, сельское хозяйство, здравоохранение.
Подытожить можно лишь так: главное в любой организации, компании, предприятии – кадры и команда, которую они формируют. Без ответственной работы каждого, без сплочённости и взаимовыручки коллектива, без подобающего отношения к своей профессии – не будет успешной работы и процветания региона. Хорошие специалисты – это залог успеха любого дела! Надеемся, что в наш район пришли и будут приходить, и главное оставаться здесь, хорошие и ответственные специалисты.

Беседовала Дарья Корнева.
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Теги: знакомства
 
 
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Во все времена кадровые вопросы являлись одними из самых актуальных, так и теперь, в пору поступлений и прибытий на первые рабочие места. На данный момент Хотимщина...
 
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