Александр Ширунов: о бодибилдинге в ответах на ваши вопросы

Источник материала: Слуцк Город





Александр Ширунов - атлет с огромным опытом, воспитавший не одного чемпиона, и основатель спортивного клуба «Вторая сила» в Греске. В рамках рубрики «Открытый разговор» он высказался о своих подходах к тренингу и ответил на часто задаваемые вопросы.

— Трещат сообщения Вконтакте и Viber, вопросы при личной встрече, выслушиваю рассуждения, невесть откуда взявшиеся утверждения и бездарные убеждения некоторых «заботливых» родителей молодых девушек и парней. Они пишут, звонят, просят совета по рациону питания, диете, технике выполнения упражнений, интенсивности тренировок, кардио-нагрузок, длительности и частоты занятий и так далее, и тому подобное.

Молодежь ждёт полноценного открытия спортклуба «Вторая сила» - игрового и тренажерного зала - чтобы прийти на занятия. Они обсуждают это со своими родителями и, пока тренируются в домашних условиях, кто как может: на школьном стадионе, под открытым небом на брусьях и турниках в любую погоду.

Хочу сказать, как только начнет работу клуб, для малообеспеченных и трудных детей будет сформирована бесплатная группа для занятий.

Забота родителей радует, напрягают только (уверен, не только меня) примитивные убеждения некоторых: а зачем ему или ей в 16-18 лет это нужно? Ну и что, если ребёнок 90 кг весит? На работу пойдет - там быстро похудеет! Говорят, он сердце посадит, грыжу заработает, суставы угробит, родить не сможет... В общем, чадо здоровье надорвет! Бывает, такое выдумывают в отговорку, что уму не постижимо.

Чтобы не грузить мозг всем «убежденным» и задающим такие вопросы о бодибилдинге и фитнесе на личность подростка, на красоту и здоровья девушек и ребят, решил на досуге выложить мысли просто и доступно для каждого здесь. Хотя, если нужно будет продолжить в более углубленном и научно-обоснованном формате, я к вашим услугам!

Думаю и надеюсь, статья будет полезна и для родителей детей, которые уже посещают тренажерный зал. В хорошем залеони под пристальным вниманием, заботой и с профессиональным подходом тренера укрепляют своё здоровье и обретают красоту своего тела. Надеюсь, польза будет также для девушек и ребят. которые серьёзно нервничают и раздражаются, когда их родители надуманными утверждениями ломают мотивацию становиться лучше, изящнее и сильнее.

Родители, а вы заметили? Мировой спорт на удивление помолодел! Сегодня олимпийскими чемпионами становятся 18-20 летние ребята и девушки. Сегодня в большой спорт приходят раньше, чем это было десятки лет назад. В результат формирование личности и спортсмена совпадает! Понимаете?

Подросток вооружается преимуществом зрелого атлета - осознанной страстью к спортивной борьбе и победе. Важно то, что организм подростка в это время только развивается, тренировки направляют это развитие в нужное русло, выращивая из подростка совершенную личность с крепким телом. А что бодибилдинг, фитнес?

Эксперты считают, что будущие звезды спорта должны с 11 лет развивать силу динамическими упражнениями собственным весом тела - вроде отжиманий и подтягиваний. Ну а начинать «качаться» и работать со свободными отягощениями в блоках и на тренажёрах нужно с 15 лет. Именно в этом возрасте, по мнению специалистов, начинается бодибилдинг, как и весь спорт высших достижений.

В тренажёрном зале подростку угрожает только одна опасность - его собственное нетерпение. Юные ребята часто переусердствуют с тренировочной нагрузкой и травмируются чаще других возрастных категорий. Всем родителям хочу дать совет: не оплачивайте на первых порах своему ребенку просто дверь в тренажерный зал. Проплатите грамотного тренера, специалиста который научит вашего ребенка правильной технике выполнения упражнений, вложит в вашего ребенка понятия об основах тренинга и питания. А в спустя время ребёнок научит этому своих детей, ваших внуков, и всю жизнь будет благодарен вам!

Во всем остальном бодибилдинг и фитнес для подростка - самые безопасный виды спорта на планете.

В других видах спорта обязательным результатом для тренировочного процесса являются разовые попытки с максимальными и субмаксимальными весами, что выивается в перегрузку сердца и других систем организма. В бодибилдинге тренировочный вес диктует заданный объем сета (подхода), равный 8-12 повторам - обычно это 60-70% от РМ (разового максимума). Но по причинам анатомического характера подростки тренируются с меньшим весом - около 40-50% РМ.

В подростковом возрасте организм сотрясают настоящие гормональные бури, порождающие нестабильность и даже ассоциальнось поведения. Если подросток делает регулярную физическую нагрузку, это дисциплинирует его гормональную секрецию, делая акцент на на производство анаболических гормонов, не влияющих на психику. В итоге поведение подростка стабилизируется. Реже случаются перепады настроения, оптимизируется взгляд в будущее.

Другой несомненный и очень важный плюс бодибилдинга и фитнеса в том, что они приковывают внимание подростка к такому важному аспекту повседневного существования, как питание. Благодаря бодибилдингу и фитнесу подросток начинает регулярно питаться. При этом его диета является исключительно здоровой! Она содержит много:

натурального белка (строительный материал для всех структур и тканей организма),

углеводов (энергии для всех протекающих процессов жизнедеятельности),

витаминов и минеральных веществ, которые остро нужны растущему организму, минимум полезных жиров.

Девушки и парни начинают смотреть не только на красивую картинку на упаковке продукта, но и на содержимое, учатся понимать и разбираться, из чего состоит продукт. Вдобавок, строительство своего телосложения побуждает мыслить эстетическими категориями. Пропорционально развивая свои мышцы, парни и девушки руководствуются чисто художественными канонами красоты. Это сближает их с миром искусства, расширяет кругозор и делает их людьми широких жизненных интересов. Здорово ведь?

Больше того, бодибилдинг требует строгого распорядка дня. Он несовместим с алкоголем и наркотиками. Взамен вредных иллюзорных удовольствий он дает каждому твердую перспективу социальной реализации. Упражнения с отягощениями в бодибилдинге поднимают физические кондиции человека на новый уровень, положительно сказываются на памяти, общем интеллекте, успешно борются с депрессией, противостоят различными заболеваниям и даже раку, отодвигают порог старости организма и человека в целом. Надеюсь этого достаточно?

Остается только добавить для тех, кто несет всякий бред о бодибилдинге и фитнесе... Те, кто сегодня платит за своё здоровье и красоту неправильным образом жизни - завтра будете платить за свое здоровье и красоту в поликлиниках и аптечных киосках. Как бы это грустно ни звучало.

Не нужно обрекать своих любимых на такой путь, пусть они сами выбирают, каким спортом им заниматься. Пусть с ними будут ваша поддержка, ваша помощь и ваша любовь!

С уважением, Саныч!





Ранее про Александра SlutskGorod писал в статье «Тренировка с удовольствием! Об открытии в Греске спортклуба Вторая Сила»





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