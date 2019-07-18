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Объявлен конкурс концепции «Две площади одного квартала» (в границах улиц Мицкевича, Карбышева, Пушкинская, Куйбышева)
19.07.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Техническое задание на разработку архитектурно-градостроительной концепции «Две площади одного квартала» предусматривающей реконструкцию квартала центральной части города Бреста в границах улиц Мицкевича, Карбышева, Пушкинская, Куйбышева»
Конкурс проводится с целью выбора оптимального архитектурно-пространственного и функционального решения реконструируемой территории бывшего автовокзала под многофункциональный комплекс с многоуровневым (подземным) паркингом и увязкой с примыкающей территорией центрального рынка, созданием нового городского общественного пространства (соединяющего две площади: привокзальную и рыночную, в полифункциональное пешеходное пространство). Конкурс проводится в рамках разработки градостроительного паспорта «Реконструкция автовокзала под многофункциональный комплекс со строительством многоуровневого паркинга».
Задачи конкурса:
- Решить проблему с недостатком парковочных мест в данном квартале, центральной части города. Обеспечить подземным или многоуровневым паркингом (порядка 390 ммест - обосновать расчетом), расположенным на территории бывшего автовокзала с учетом потребностей как многофункционального комплекса, так и рынка;
- На территории автовокзала создать многофункциональный объект, с организацией нового публичного пространства (городская площадь) в районе ул. Мицкевича с выразительным архитектурным обликом «характером»;
- Увязать территории существующего рынка и нового многофункционального комплекса пешеходными и функциональными связями в нескольких уровнях, создать торгово-пешеходные связи двух площадей;
- Организовать (транспортное движение в двух направлениях – 4 полосы) по ул. Мицкевича (в соответствии с ПДП исторического центра) (на участке между ул. Советской и ул. Карбышева).
- Организовать новое пространство рыночной площади с учетом увеличения пешеходной зоны перед зданием рынка по ул. Пушкинской.
- Предложить более рациональное использование торговых площадей территории Центрального рынка (сезонная торговля, загрузка и проч.);
- Использовать современный дизайн и приемы (комплексного) благоустройства (для создания универсальной среды на территории квартала).
Лучший вариант концепции будет взят за основу при утверждении градостроительного паспорта и выставления площадки бывшего автовокзала на аукцион.
Конкурс является открытым и проходит в один этап: (с 22.07.2019 по 23.09.2019)
Участникам необходимо выслать заявку с указанием данных (название организации, проектного бюро) и реквизитами, и краткое портфолио (в свободной форме)
Участие в конкурсе является бесплатным.
Приз победителю - 5 000 рублей
Организатором конкурса является Управление архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома совместно с КУП «Центр архитектуры»
Участниками конкурса являются физические и юридические лица, в том числе иностранные граждане и зарубежные организации, а также объединения указанных лиц.
При подведении итогов конкурса на городском архитектурно-градостроительном совете основное внимание будет уделено архитектурно-пространственному и функциональному решению реконструируемой территории бывшего автовокзала с увязкой с прилегающей территорией.
Форма подачи материалов:
- Баннер (планшет) 1х1м (генплан, визуализация, ТЭП)
- Презентация, (пояснительная записка или альбом А3)
ТЗ Утверждено на городском архитектурно-градостроительном совете протокол от 18.07.2019,
До 05.08.2019 претенденты направляют по адресу электронной почты Ulasiuk@list.ru (заголовок письма – «Заявка на участие в конкурсе»)
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