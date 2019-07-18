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Главного инженера МЗКТ, который провел в СИЗО 50 месяцев, снова оправдали. Четвертый раз!
19.07.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня суд Первомайского района Минска огласил
Андрей Головач провел в СИЗО 50 месяцев. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Накануне прокурор Юрий Шерснев заявил:
Выслушав все стороны, суд удалился в совещательную комнату на два дня. Сегодня судья Светлана Черепович огласила приговор:
— Невиновен.
Андрей Головач признан невиновным по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), суд постановил его оправдать.
На глазах жены Андрея Головача появились слезы, он сам улыбнулся. Через несколько минут железная клетка открылась, и главный инженер вышел на свободу. Его тут же обступили присутствующие, стали обнимать. Когда мужчину увели в комнату для оформления документов, семья так и оставалась под дверью.
— Не будем мы его задерживать, — говорили конвоиры, ведь все помнят историю, как в прошлый раз после оправдательного приговора на Андрея Головача снова надели наручники.
После оглашения приговора Андрей Головач сразу же был отпущен. На фото его встречают жена и дочки.
Во время процесса фигурант рассказывал, что находится за решеткой уже 50 месяцев, и «
— Я верил с первого дня. Правосудие должно быть, и теперь можно верить, что оно есть, — рассказал уже на ступеньках суда Андрей Головач. — Я до сих пор главный инженер МЗКТ, меня не увольняли. Трижды, пока был в СИЗО, со мной продлевали контракт. Надеюсь, вернусь к работе.
— Папа, тебя ждут на заводе, — со слезами сказала дочка Андрея Головача
Главный инженер МЗКТ подписывает документы об освобождении у здания суда. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY
От эмоций прослезилась даже адвокат Елена Воронко, родные обнимали защитников и благодарили за то, что все это время они представляли интересы главного инженера МЗКТ. Напомним, на одного из адвокатов инженера
У кого-то из родных зазвонил телефон, оказалось, это мама Андрея Альбертовича.
— Мама, не переживай, я скоро буду, — успокаивал ее Головач.
На свободе его встречали не только близкие, но и коллеги.
— Мы были настроены на победу, — говорит адвокат Алексей Шваков. — Суд принял решение, исходя из того, что имелось в материалах уголовного дела. Посчитал: представленных доказательств недостаточно, поэтому вынес оправдательный
Напомним, второе обвинение главному инженеру Головача было предъявлено 5 февраля 2018 года — прямо в суде, где он был оправдан по первому делу.
— Само дело, которое мы сегодня разбираем, заведено через 15 минут после оглашения оправдательного приговора. Меня задерживал тот же следователь, который вел дело, по которому я был оправдан. Это вообще ставит под сомнение объективность проведения следствия, — говорил 16 июля во время процесса Андрей Головач.
Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY
На этот раз следствие обвинило Головача в том, что он получил в качестве взятки 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов», но не успел, потому что был задержан.
— К сожалению, сторона обвинения ни в чем не усомнилась, — говорил адвокат Алексей Шваков. — А как быть с тем, что отсутствует видео- и аудиозапись, которые на 100% доказывают вину? Почему нет основных свидетелей, на которых ссылается обвинение? Неужели их показаний на стадии следствия достаточно? Где ущерб, причиненный действиями Головача? Как можно злоупотреблять служебным положением и не причинить никакого ущерба? Наоборот, мы видим, что при Головаче завод процветал. Много здесь вопросов. Почему взяткодатели не привлечены к уголовной ответственности? (…) Вызывающий факт: ни один из взяткодателей не пришел в суд. И чья это проблема? Точно не наша, а стороны обвинения.
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Сегодня суд Первомайского района Минска огласил приговор Андрею Головачу, который находится за решеткой уже 50 месяцев. Его признали невиновным в получении...
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