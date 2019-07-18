Главного инженера МЗКТ, который провел в СИЗО 50 месяцев, снова оправдали. Четвертый раз!

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня суд Первомайского района Минска огласил приговор Андрею Головачу, который находится за решеткой уже 50 месяцев. Его признали невиновным в получении взяток и злоупотреблении властью. Главный инженер МЗКТ — рекордсмен по времени, проведенному в СИЗО, хотя по первому делу он был оправдан в суде трижды.





Андрей Головач провел в СИЗО 50 месяцев. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Накануне прокурор Юрий Шерснев заявил: вина Головача доказана в полном объеме, он попросил суд признать фигуранта виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Защитники же главного инженера МЗКТ говорили об обратном. Ни один из четырех взяткодателей не явился на процесс, их показания во время предварительного расследования непоследовательны и противоречивы, нет ни видео, ни аудиозаписи, которые бы подтверждали, что Головач брал взятки. Поэтому их подзащитного нужно оправдать по всем пунктам обвинения.

Выслушав все стороны, суд удалился в совещательную комнату на два дня. Сегодня судья Светлана Черепович огласила приговор:

— Невиновен.

Андрей Головач признан невиновным по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), суд постановил его оправдать.

На глазах жены Андрея Головача появились слезы, он сам улыбнулся. Через несколько минут железная клетка открылась, и главный инженер вышел на свободу. Его тут же обступили присутствующие, стали обнимать. Когда мужчину увели в комнату для оформления документов, семья так и оставалась под дверью.

— Не будем мы его задерживать, — говорили конвоиры, ведь все помнят историю, как в прошлый раз после оправдательного приговора на Андрея Головача снова надели наручники.





После оглашения приговора Андрей Головач сразу же был отпущен. На фото его встречают жена и дочки.

Во время процесса фигурант рассказывал, что находится за решеткой уже 50 месяцев, и « очень хочется домой ». Сейчас у главного инженера МЗКТ есть право обращаться в суд с иском о возмещении морального вреда в связи с содержанием в СИЗО.

— Я верил с первого дня. Правосудие должно быть, и теперь можно верить, что оно есть, — рассказал уже на ступеньках суда Андрей Головач. — Я до сих пор главный инженер МЗКТ, меня не увольняли. Трижды, пока был в СИЗО, со мной продлевали контракт. Надеюсь, вернусь к работе.

— Папа, тебя ждут на заводе, — со слезами сказала дочка Андрея Головача





Главный инженер МЗКТ подписывает документы об освобождении у здания суда. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

От эмоций прослезилась даже адвокат Елена Воронко, родные обнимали защитников и благодарили за то, что все это время они представляли интересы главного инженера МЗКТ. Напомним, на одного из адвокатов инженера завели два уголовных дела .

У кого-то из родных зазвонил телефон, оказалось, это мама Андрея Альбертовича.

— Мама, не переживай, я скоро буду, — успокаивал ее Головач.

На свободе его встречали не только близкие, но и коллеги.

— Мы были настроены на победу, — говорит адвокат Алексей Шваков. — Суд принял решение, исходя из того, что имелось в материалах уголовного дела. Посчитал: представленных доказательств недостаточно, поэтому вынес оправдательный приговор . Я сам нахожусь под впечатлением, не часто такое бывает. Если честно, это волнительно и для меня.

Напомним, второе обвинение главному инженеру Головача было предъявлено 5 февраля 2018 года — прямо в суде, где он был оправдан по первому делу.

— Само дело, которое мы сегодня разбираем, заведено через 15 минут после оглашения оправдательного приговора. Меня задерживал тот же следователь, который вел дело, по которому я был оправдан. Это вообще ставит под сомнение объективность проведения следствия, — говорил 16 июля во время процесса Андрей Головач.





Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

На этот раз следствие обвинило Головача в том, что он получил в качестве взятки 192 200 долларов, 35 тысяч евро и «намеревался получить еще 240 тысяч долларов», но не успел, потому что был задержан.

— К сожалению, сторона обвинения ни в чем не усомнилась, — говорил адвокат Алексей Шваков. — А как быть с тем, что отсутствует видео- и аудиозапись, которые на 100% доказывают вину? Почему нет основных свидетелей, на которых ссылается обвинение? Неужели их показаний на стадии следствия достаточно? Где ущерб, причиненный действиями Головача? Как можно злоупотреблять служебным положением и не причинить никакого ущерба? Наоборот, мы видим, что при Головаче завод процветал. Много здесь вопросов. Почему взяткодатели не привлечены к уголовной ответственности? (…) Вызывающий факт: ни один из взяткодателей не пришел в суд. И чья это проблема? Точно не наша, а стороны обвинения.