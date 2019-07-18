ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польские студенты и преподаватели из Катовице приготовили выставку плакатов к 1000-летию Бреста

19.07.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральное консульство РП в Бресте, Академия искусств в г. Катовице и ГУК “Брестский областной общественно-культурный центр” сердечно приглашают на вернисаж выставки плакатов „CZEŚĆ BRZEŚĆ!” (0+), подготовленной студентами и преподавателями Академии искусств в Катовице специально по случаю 1000-летия Бреста. Вернисаж состоится 26 июля 2019 г. в 16:30 в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра (ул. Советская, 54, Брест).

Польские студенты и преподаватели из Катовице приготовили выставку плакатов к 1000-летию Бреста

CZEŚĆ BRZEŚĆ!

Идея выставки студенческого плаката по случаю 1000-летия Бреста родилась год назад, когда по приглашению Генерального консульства РП в Бресте Академия искусств в Катовице представляла тут архивную выставку достижений создателей плаката из Силезии. И уже спустя год, благодаря повторному приглашению со стороны Консульства и гостеприимности проверенного партнёра, каковым является Брестский областной общественно-культурный центр, удалось организовать для жителей Бреста новую выставку. Выставку, которая вписывается в празднования 1000-летия города.

На этот раз результаты своего творчества представят молодые плакатисты – студенты Академии искусств в Катовице. Работы были созданы в Мастерской образа, рекламы и визуальной идентификации и в Мастерской плаката этого вуза.

Задорный окрик «Cześć Brześć!», который стал названием выставки, был позаимствован из одного из плакатов. Ибо именно он наиболее отражает темперамент и радость создания молодыми людьми совместного события.

Студенческие плакаты о Бресте были основаны на многокультурном характере этого города, лежащего на границе, и, как пишет доктор Мариан Словицкий в размещённом в каталоге выставки тексте, - «на границе, которая объединяет». «Плакаты, разработанные студентами Академии искусств, раскрывают исторические превратности, культурное смешение, создающие идентичность города на протяжении веков».

Белорусско-польская граница соединяет наши государства, переплетенные историей Полесья, уходящего далеко в глубину обеих стран, в одну красочную историю. Эти цвета не всегда были светлыми и лёгкими в восприятии, но всегда было больше вещей, которые живущих тут людей объединяли, а не делили. Студенты Академии, изучая историю Брестской земли, были очарованы богатством ландшафта, исторических событий и легенд. Сплетение различных религий, политики, войн и обычного человеческого существования в мирное время, создание ремесел, артефактов и архитектуры послужило причиной тысячелетнего существования необыкновенного города.

Хотя, цитируя фрагмент текста философа и публициста Яцека Олендра «Духи и камни», размещённого в каталоге выставки, «история […] никогда не является материальной вещью, история – это память», можно сказать, что студенты из Катовице заложили свой камень в историю Бреста, а дух этого события, будем надеяться, будет жить между брестчанами постоянно.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Генеральное консульство РП в Бресте, Академия искусств в г. Катовице и ГУК “Брестский областной общественно-культурный центр” сердечно приглашают на вернисаж...
 
Новости дня
Новости разные
 
У райвыканкаме. Днямі зацверджаны арыенціры бліжэйшай будучыні рэгіёна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика