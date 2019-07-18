Польские студенты и преподаватели из Катовице приготовили выставку плакатов к 1000-летию Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральное консульство РП в Бресте, Академия искусств в г. Катовице и ГУК “Брестский областной общественно-культурный центр” сердечно приглашают на вернисаж выставки плакатов „CZEŚĆ BRZEŚĆ!” (0+), подготовленной студентами и преподавателями Академии искусств в Катовице специально по случаю 1000-летия Бреста. Вернисаж состоится 26 июля 2019 г. в 16:30 в выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра (ул. Советская, 54, Брест).





CZEŚĆ BRZEŚĆ!

Идея выставки студенческого плаката по случаю 1000-летия Бреста родилась год назад, когда по приглашению Генерального консульства РП в Бресте Академия искусств в Катовице представляла тут архивную выставку достижений создателей плаката из Силезии. И уже спустя год, благодаря повторному приглашению со стороны Консульства и гостеприимности проверенного партнёра, каковым является Брестский областной общественно-культурный центр, удалось организовать для жителей Бреста новую выставку. Выставку, которая вписывается в празднования 1000-летия города.

На этот раз результаты своего творчества представят молодые плакатисты – студенты Академии искусств в Катовице. Работы были созданы в Мастерской образа, рекламы и визуальной идентификации и в Мастерской плаката этого вуза.

Задорный окрик «Cześć Brześć!», который стал названием выставки, был позаимствован из одного из плакатов. Ибо именно он наиболее отражает темперамент и радость создания молодыми людьми совместного события.

Студенческие плакаты о Бресте были основаны на многокультурном характере этого города, лежащего на границе, и, как пишет доктор Мариан Словицкий в размещённом в каталоге выставки тексте, - «на границе, которая объединяет». «Плакаты, разработанные студентами Академии искусств, раскрывают исторические превратности, культурное смешение, создающие идентичность города на протяжении веков».

Белорусско-польская граница соединяет наши государства, переплетенные историей Полесья, уходящего далеко в глубину обеих стран, в одну красочную историю. Эти цвета не всегда были светлыми и лёгкими в восприятии, но всегда было больше вещей, которые живущих тут людей объединяли, а не делили. Студенты Академии, изучая историю Брестской земли, были очарованы богатством ландшафта, исторических событий и легенд. Сплетение различных религий, политики, войн и обычного человеческого существования в мирное время, создание ремесел, артефактов и архитектуры послужило причиной тысячелетнего существования необыкновенного города.

Хотя, цитируя фрагмент текста философа и публициста Яцека Олендра «Духи и камни», размещённого в каталоге выставки, «история […] никогда не является материальной вещью, история – это память», можно сказать, что студенты из Катовице заложили свой камень в историю Бреста, а дух этого события, будем надеяться, будет жить между брестчанами постоянно.