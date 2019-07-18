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Обнаружена партия незадекларированного строительного материала - сэндвич-панелей

19.07.2019 19:08 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В грузовом автопоезде, следовавшем из Нидерландов под управлением гражданина Казахстана, ввозилось свыше 250 строительных сэндвич-панелей. При проведении таможенного контроля должностные лица обнаружили среди товара 72 сэндвич-панели, сведения о которых не были указаны в предоставленных к оформлению товаросопроводительных документах. 

Обнаружена партия незадекларированного строительного материала - сэндвич-панелей

По предварительной оценке общая стоимость незаявленного груза составила около 40 тыс. белорусских рублей.

Обнаружена партия незадекларированного строительного материала - сэндвич-панелей

По факту правонарушения таможней начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.

Обнаружена партия незадекларированного строительного материала - сэндвич-панелей

Незадекларированный товар помещен под таможенную процедуру таможенного транзита и проследовал к месту назначения.

 
 
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