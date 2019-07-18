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А на работе что нового?
19.07.2019 17:55 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
О грядущих «переменах» в Трудовом кодексе Республики Беларусь не слышал разве что ленивый. В течение последних трех лет этот законопроект, направленный на регулирование отношений между работниками и нанимателями, дополнялся и изменялся Постоянной комиссией по труду и занятости населения. Депутаты Палаты представителей и Совет Министров уже одобрили новую редакцию Трудового Кодекса.
Какие важные изменения и дополнения кодекса необходимо знать трудящимся?
Об этом сегодня, 19 июля, узнали специалисты и руководство ОАО «АгроНива» на встрече с адвокатами Брестского адвокатского бюро «Тарасюк, Игнатюк и партнеры» и профсоюзными лидерами района.
Подробнее в номере «НК» за 27 июля.
Анастасия ЯНКИНА.
Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.
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О грядущих «переменах» в Трудовом кодексе Республики Беларусь не слышал разве что ленивый. В течение Сообщение А на работе что нового? появились сначала на...
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