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А на работе что нового?

19.07.2019 17:55 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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О грядущих «переменах» в Трудовом кодексе Республики Беларусь не слышал разве что ленивый. В течение последних трех лет этот законопроект, направленный на регулирование отношений между работниками и нанимателями, дополнялся и изменялся Постоянной комиссией по труду и занятости населения. Депутаты Палаты представителей и Совет Министров уже одобрили новую редакцию Трудового Кодекса.

Какие важные изменения и дополнения кодекса необходимо знать трудящимся?

Об этом сегодня, 19 июля, узнали специалисты и руководство ОАО «АгроНива» на встрече с адвокатами Брестского адвокатского бюро «Тарасюк, Игнатюк и партнеры» и профсоюзными лидерами района.

Подробнее в  номере «НК» за 27 июля.

Анастасия ЯНКИНА.

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА.
А на работе что нового?

А на работе что нового?

Author: Редактор сайта

 
 
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О грядущих «переменах» в Трудовом кодексе Республики Беларусь не слышал разве что ленивый. В течение Сообщение А на работе что нового? появились сначала на...
 
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