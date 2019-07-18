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Белорусские медики востребованы в Чехии. Тем временем в нашей стране не хватает больше 4200 врачей
Источник материала: Tut.by
В Чехии работает больше 3200 врачей из других стран,
«Мы выигрываем от того, что эти специалисты выучат чешский язык и останутся здесь. Главное, чтобы мы не стали перевалочной станцией, через которую они уедут в Германию или Австрию», — отметил Михаил Сойка.
Ранее в Чехии в начале этого года
«Когда к нам приходит врач из Словакии, проблем нет. Когда он приезжает из Польши и изучает чешский язык, это тоже не проблема. Проблема в том, что врачи из Украины или Беларуси не проходят тест на пригодность», — отмечали во Врачебной палате.
Тем временем в Беларуси
Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, чтобы удержать уезжающих на заработки медиков,
В 2018 году в Беларуси
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Белорусские врачи востребованы в Чехии. Тем временем в Беларуси отмечается нехватка медиков. Для врачей-специалистов сейчас есть 4240 вакансий, для медсестер - 3330.
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