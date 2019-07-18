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В Минске из-за строительства третьей ветки метро закроют несколько действующих станций

19.07.2019 18:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Станции второй ветки метро от «Фрунзенской» до «Каменной горки» придется закрыть на время, когда будут строить стрелку для поездов третьей линии, сообщает TUT.BY. Дата и срок закрытия движения электропоездов пока не определены, так как проектная документация находится на согласовании.

Примыкание третьей линии ко второй будут делать на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная». Если движение от «Фрунзенской» до «Каменной горки» на какое-то время закроют, то компенсировать подземный маршрут придется наземными видами транспорта.

— Как минимум, нужно будет пускать временный автобусный маршрут с остановками возле станций метро,  — рассказали в организации «Столичный транспорт и связь».

Среди станций, которые могут ненадолго закрыть, «Каменная горка»: в 2018 году она была одной из самых загруженных. Там побывали 21,2 миллиона пассажиров. Для сравнения: станцией «Молодежная» в прошлом году воспользовались 5,2 миллиона человек.
 
 
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Станции второй ветки метро от «Фрунзенской» до «Каменной горки» придется закрыть на время, когда будут строить стрелку для поездов третьей линии, сообщает TUT.BY....
 
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