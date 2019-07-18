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В Минске из-за строительства третьей ветки метро закроют несколько действующих станций
Источник материала: Партизан
Станции второй ветки метро от «Фрунзенской» до «Каменной горки» придется закрыть на время, когда будут строить стрелку для поездов третьей линии, сообщает
Примыкание третьей линии ко второй будут делать на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная». Если движение от «Фрунзенской» до «Каменной горки» на какое-то время закроют, то компенсировать подземный маршрут придется наземными видами транспорта.
— Как минимум, нужно будет пускать временный автобусный маршрут с остановками возле станций метро, — рассказали в организации «Столичный транспорт и связь».
Среди станций, которые могут ненадолго закрыть, «Каменная горка»: в 2018 году она была одной из самых загруженных. Там побывали 21,2 миллиона пассажиров. Для сравнения: станцией «Молодежная» в прошлом году воспользовались 5,2 миллиона человек.
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Станции второй ветки метро от «Фрунзенской» до «Каменной горки» придется закрыть на время, когда будут строить стрелку для поездов третьей линии, сообщает TUT.BY....
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