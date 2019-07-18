В Минске из-за строительства третьей ветки метро закроют несколько действующих станций

Примыкание третьей линии ко второй будут делать на перегоне между станциями «Фрунзенская» и «Молодежная». Если движение от «Фрунзенской» до «Каменной горки» на какое-то время закроют, то компенсировать подземный маршрут придется наземными видами транспорта.





— Как минимум, нужно будет пускать временный автобусный маршрут с остановками возле станций метро, — рассказали в организации «Столичный транспорт и связь».





Среди станций, которые могут ненадолго закрыть, «Каменная горка»: в 2018 году она была одной из самых загруженных. Там побывали 21,2 миллиона пассажиров. Для сравнения: станцией «Молодежная» в прошлом году воспользовались 5,2 миллиона человек.