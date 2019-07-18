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Рок преследует должность премьера в Пакистане

19.07.2019 18:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший премьер-министр Пакистана Шахид Аббаси задержан представителями Национального бюро по борьбе с коррупцией (NAB) в связи с обвинением в коррупции.


Шахид Аббаси

Итак, можно фиксировать своеобразный рекорд - два бывших премьер-министра и президент страны находятся за решеткой, и все - по обвинению в коррупции, прямо проклятие висит на двух этих должностях, кто их занимает - сразу начинают брать. Много, как не в себя. Причем будучи людьми далеко не бедными. Тот же Аббаси - фактический владелец авиакомпании Airblue и еще дюжины менее крупных фирм имеет ресторанный бизнес, доходную недвижимость в Исламабаде и земельные участки в районе Мурри, красивейшего курортного места Пакистана. В 2017 году, когда он был министром нефти и природных ресурсов Пакистана, его личное состояние оценивалось примерно в два миллиарда долларов.

Экс-премьера Аббаси, занимавшего этот пост с 1 августа 2017 по 31 мая 2018-го, взяли в момент, когда он ехал на собственную пресс-конференцию в Лахоре. Рассказывать избирателям о том, как плохо управляет страной Имран Хан. И как было бы для всех пакистанцев хорошо, если бы к власти вернулась Пакистанская мусульманская лига Наваза Шарифа. Его, Аббаси, близкого друга и партнера по различным бизнес-схемам, отбывающего сейчас семилетний срок за все ту же коррупцию.

Однопартийцы Аббаси после его ареста тут же заявили, что дело не в коррупции, а в политике. Дескать, арестованный экс-премьер - высокоморальная личность, государственной рупии в карман не возьмет, а все обвинения против него - чистой воды политика.


«Мы решительно протестуем против ареста Шахида Хакана Аббаси. Институт NAB стал марионеткой Имрана Хана. И наш дух не будет поколеблен такой дешевой тактикой нынешних властей» - с пафосом заявил нынешний председатель Пакистанской мусульманской лиги Шехбаз Шариф. Нет, не однофамилец уже упоминавшегося  и находящегося в тюрьме экс-премьера Наваза, а его родной брат. И вот что характерно - тоже очень-очень успешный бизнесмен и политик, совладелец сталелитейной корпорации Ittefaq Group, депутат Национального собрания, в котором является лидером оппозиции, в прошлом - три срока занимавший пост главного министра провинции Пенджаб.

Словом, каста, влиятельнейшие пакистанские кланы встали на защиту своего. Поскольку Шахид Аббаси  - тоже из них, из «рожденных с золотой ложкой во рту». Родился во влиятельнейшем клане Дхунд Аббаси, который фактически контролирует Северный Пенджаб. Папа - командующий ВВС Пакистана, впоследствии - главный советник королевских военно-воздушных сил Иордании, министр и депутат, миллиардер, сколотивший состояние на бизнесе в Саудовской Аравии. Сестра - сенатор, тесть - был генеральным директором Межведомственной разведки (ISI) Пакистана с 1977 по 1979 годы.

Сам Аббаси успел побывать и депутатом Национального собрания, и последовательно занимал должности министра торговли, председателя пакистанских международных авиалиний, министра нефти и природных ресурсов а в 2017 достиг пика карьеры, став 21-м премьер-министром станы. Где и стал жертвой проклятия этой должности для пакистанских политиков.

Собственно, коррупционные скандалы сопровождали его всю политическую карьеру. В бытность министром торговли оказался замешан в мутную историю с оборонными контрактами. В качестве министра нефти- обвинялся в получении взяток от представителей Катара при заключении сделок по поставкам газа. Будучи председателем международных пакистанских авиалиний - откровенно, и не особо скрываясь, отдавал наиболее выгодные контракты собственной авиакомпании.

Вообще, сложись все по-другому, Шахид Аббаси вполне мог бы зарабатывать умопомрачительные деньги за проведение мастер-классов для чиновников других стран на тему «Как обогатиться на государственном посту так, чтобы тебе за это ничего не было?» Но - нашла коса на камень, имя которого - Имран Хан, нынешний премьер Пакистана, председатель Движения за справедливость, совершающий совершенно по меркам местных политических нравов немыслимое - исполнение обещаний, данных избирателям. Одним из которых было «строительство нового Пакистана, в котором нет места для коррупции и для безнаказанности влиятельных кланов».

Любая стройка - территория повышенной опасности, вспомним классический диалог из известной комедии: «- У вас на стройке несчастные случаи были? - Пока нет. - Будут». Вот с Шахидом Аббаси это и произошло.

В июле 2015 года он был обвинен в заключении незаконных контрактов по импорту и распределению СПГ на сумму около 300 миллиардов долларов. Собственно, контракты-то заключались с соблюдением всех формальностей, даже торги проводились - но вот выигрывали на них фирмы, которые через третьих лиц принадлежали либо самому Аббаси, либо его друзьям, партнерам в политике и бизнесе.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование этого дела. Но из-за беспрецедентного давления, дирижировал которым лично тогдашний премьер и сердечный друг Аббаси, Наваз Шариф, вскоре оно было прекращено и сдано в архив. Сейчас выяснилось, что не навсегда, нужные папки, не успевшие покрыться пылью, извлечены и пущены в ход. Так что есть все шансы, что у покровителя и партнера Аббаси, пакистанского экс-премьера за №19 Шарифа, скоро появится сосед по камере, экс-премьер за №21.

Собственно, в этой истории и кроется разгадка «проклятия высших должностных кресел» Пакистана - хапать надо меньше и от иллюзий безнаказанности из-за принадлежности к всемогущим кланам избавляться…
 
 
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Бывший премьер-министр Пакистана Шахид Аббаси задержан представителями Национального бюро по борьбе с коррупцией (NAB) в связи с обвинением в коррупции.
 
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