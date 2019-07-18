Zara, да не та. Масс-маркет-бренд меняет концепцию

Источник материала: Ежедневник



фото: shoppingschool.ru

Генеральный директор Zara Пабло Исла рассказал о планах по устойчивому развитию на ближайшие годы.

К 2025 году бренд полностью перейдет на экологичные ткани. Хлопок и лен в коллекциях будут органическими, а полиэстер — переработанным. К 2020 году компания Inditex, владеющая Zara, откажется от пластиковых пакетов в магазинах своих брендов, а к 2023-му — от всех одноразовых пластиковых предметов. Изменения коснутся офисов и магазинов компании – они перейдут на потребление энергии из возобновляемых источников.

Сейчас у Zara есть линия Join Life, которая производится из экологичных материалов. Она составляет 20% от всего ассортимента бренда, пшет "Эсквайр" .

Тред на экологичность набирает обороты во всем мире и не обошел модную индустрию. Так, недавно Стелла Маккартни призвала реже стирать и гладить вещи, а Глава Levi Strauss признался, что не стирает свои джинсы 10 лет.