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Zara, да не та. Масс-маркет-бренд меняет концепцию
19.07.2019 18:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: shoppingschool.ru
Генеральный директор Zara Пабло Исла рассказал о планах по устойчивому развитию на ближайшие годы.
К 2025 году бренд полностью перейдет на экологичные ткани. Хлопок и лен в коллекциях будут органическими, а полиэстер — переработанным. К 2020 году компания Inditex, владеющая Zara, откажется от пластиковых пакетов в магазинах своих брендов, а к 2023-му — от всех одноразовых пластиковых предметов. Изменения коснутся офисов и магазинов компании – они перейдут на потребление энергии из возобновляемых источников.
Сейчас у Zara есть линия Join Life, которая производится из экологичных материалов. Она составляет 20% от всего ассортимента бренда, пшет
Тред на экологичность набирает обороты во всем мире и не обошел модную индустрию. Так, недавно Стелла Маккартни призвала реже стирать и гладить вещи, а Глава Levi Strauss признался, что не стирает свои джинсы 10 лет.
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Генеральный директор Zara Пабло Исла рассказал о планах по устойчивому развитию на ближайшие годы.
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