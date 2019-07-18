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53 тысячи долларов за 150 «квадратов». Под Минском построили первые таунхаусы для многодетных

19.07.2019 18:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Острошицком городке многодетным семьям из Минского района вручили ключи от квартир в таунхаусах. Мы посмотрели, как выглядит это жилье в 15 километрах от столицы и узнали, во сколько людям обошлись квартиры в 150 «квадратов». Мы также прикинули, смогут ли таунхаусы для многодетных стать более массовым явлением.


Как жилье выглядит изнутри

Таунхаусы в Острошицком городке начали строить в конце 2018 года, а сдали в июне 2019-го. Они находятся на окраине поселка — возле дороги Р-40.

Таунхаусы визуально представляют собой дом из керамзитобетонных блоков на десять квартир. Все квартиры тут трехкомнатные со встроенным гаражом на одну машину. Площадь — около 150 квадратных метров. Заказчиком выступал УКС Миноблисполкома, генподрядчиком — компания «Металлстройпрофиль».



На первом этаже квартиры находятся тамбур, холл-прихожая, кладовая-гардеробная, совмещенный санузел, кухня-столовая с выходом на террасу и придомовую территорию. Правда, своего огороженного участка, как в той же Зацени, тут нет.





На втором этаже — холл, две жилые комнаты с общим балконом, кабинет с выходом на террасу, ванная и санузел.





Изначально жилье планировали продавать по 850 долларов за квадратный метр всем желающим, но таковых не нашлось. Поэтому квартиры предложили купить с господдержкой многодетным семьям: сначала тем, у кого четверо и более детей, потом — тем, у кого трое. Желающие нашлись, и сегодня им торжественно вручили ключи и подарили по телевизору от «Металлстройпрофиля».


Сколько это стоит и что говорят жильцы

Цена для многодетных в таунхаусах — 1200 рублей за квадратный метр. Но тут стоит учитывать то, что как минимум по сто «квадратов» (по 20 на каждого члена семьи) субсидировалось государством.

Так, семья Юлии из пяти человек получила субсидию в 718 рублей на каждый квадратный метр из ста. Итого вместо 180 тысяч рублей квартира в таунхаусе обошлась им в 108,2 тысячи рублей, или около 53 тысяч долларов.



Юлия рассказывает, что они стояли на очереди с 2015 года и 19 июня 2019-го им предложили жилье в таунхаусе. Причем ответ надо было дать до 20 числа включительно.

— Приехали и решили брать. Посмотрели — да, без вариантов, потому что такого до этого никому не предлагали.

Хоть на том этапе в квартире Юлии побывать не удалось, но по итогу она осталась довольна.

— Качество меня очень порадовало. Плюс проводка вся сделана, все выключатели и счетчики есть. Есть даже унитаз и газовая плита.

Что же касается веранды, то Юлия планирует сделать из нее полноценную комнату.


А вот семье Александра из шести человек жилье в таунхаусах предложили в мае. Они посмотрели — и сразу согласились.

— Мы очень благодарны Господу, что он нас услышал. Мы очень рады новому дому и его расположению. Особенно нас радует, что тут на каждом этаже есть свой санузел.



Александр говорит, что он профессиональный строитель и пока глобальных вопросов к качеству работ у него нет. Веранду он тоже собирается стеклить и говорит, что закажет раму «у своего друга Димы».


А какие перспективы у таунхаусов для многодетных?

Что же касается инфраструктуры, то рядом с жильем находятся детский сад, школа, ФОК и баня, а к концу года совсем рядом откроют современный магазин. Все это выглядит и звучит неплохо, но будут ли дальше строиться таунхаусы для многодетных в Минской области — говорить рано. Такой вывод можно сделать на основании того, что нам рассказали гендиректор УКСа Миноблисполкома Валентин Ильюшонок и глава Минского района Иван Крупко.

Во-первых, чтобы построить эти таунхаусы по 1200 рублей, УКС сработал с рентабельностью в ноль процентов при разрешенных государством пяти. Во-вторых, большинство очередников хочет именно квартиры, потому что 150 «квадратов» надо далеко не каждому.

При этом решить проблему многодетных очередников в Минской области, как и по всей стране, намерены до 2021 года. После этого стоит задача обеспечивать многодетных жильем в течение одного года.


 
 
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Мы посмотрели, как выглядит это жилье в 15 километрах от столицы и узнали, во сколько людям обошлись квартиры на 150 «квадратов».
 
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