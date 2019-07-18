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Погода на выходные и начало недели

19.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Жара до +30°С ожидается в Беларуси в выходные.

В субботу, 20 июля, погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской области возможны кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля, днем будет от плюс 21 градуса по северо-востоку до 28 градусов тепла по юго-западу страны.

В воскресенье, 21 июля, ночью в области повышенного атмосферного давления будет без осадков, а днем с территории Польши на запад Беларуси переместится атмосферный фронт. Местами, преимущественно по западной части страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10−17 градусов выше нуля. Днем будет 23−29 градусов тепла, по Брестской области воздух прогреется до 30 градусов.

В понедельник, 22 июля, атмосферные фронты обусловят ночью в западных и центральных районах, утром и днем — на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11−18 градусов выше нуля, днем — 20−27 градусов тепла.


Источник: БелТА

 
 
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Жара до +30°С ожидается в Беларуси в выходные.
 
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