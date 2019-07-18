Парламент Молдовы ввел мораторий на любые формы приватизации

Источник материала: Интерфакс

Парламент Молдовы установил мораторий на процедуры, связанные с приватизацией, сдачей в концессию, заключением государственно-частного партнерства публичного имущества или другие формы отчуждения государственной собственности.

Выступивший с инициативой по этому поводу председатель пропрезидентской Партии социалистов Влад Батрынча сказал, что мораторий продлится до утверждения в парламенте выводов следственной комиссии по анализу порядка организации и проведения приватизации и концессии публичной собственности.

"Мы не пытаемся опережать выводы следственной комиссии. Напротив, мы должны предпринять меры по обеспечению реализации деятельности этой комиссии. Это сигнал для органов правосудия. Мы точно знаем, что некоторые прибыльные предприятия были проданы в последние дни деятельности правительства Павла Филипа по цене гораздо ниже оценочной", - заявил Батрынча.

По словам депутата, авторы инициативы "хотят избежать ситуации, когда следственная комиссия представит выводы, но суды к этому времени уже вынесут решения в пользу лиц, участвующих в приватизации".

Другим постановлением парламент Молдовы поручил Счетной палате провести аудит контрактов по приватизации, концессии и модернизации четырех госпредприятий: аэропорта Кишинева, автовокзалов, авиакомпании "Air Moldova", а также табачного комбината "Tutun-CTC".

Аэропорт Кишинева был сдан в концессию в 2014 году на срок в 99 лет, а три других предприятия были приватизированы в последние месяцы пребывания у власти Демократической партии.

Пресса много писала о том, что все сделки были совершены с грубыми нарушениями и нетранспарентно.

"Парламент просит Счетную палату провести аудит контрактов, которые касаются денационализированной и приватизированной общественной собственности. На заседании было принято решение о проведении этого аудита", - говорится в документе.

Согласно принятому постановлении, Счетная палата до 31 декабря 2019 года должны провести аудит четырех контрактов.

Ранее депутаты парламента приняли решение о создании комиссии, которая займется проверкой приватизации объектов государственного имущества, проведенной в период с 2013 года. Также правительство Молдовы 20 июня отправило в отставку главу Агентства публичной собственности Владимира Балдовича и приостановило процессы приватизации госимущества до принятия парламентом решения по этому поводу.