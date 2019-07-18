Минсельхоз РФ разрабатывает систему прослеживаемости семян

Источник материала: Интерфакс

Минсельхоз разрабатывает систему прослеживаемости семян сельскохозяйственных растений - ФГИС "Семеноводство", сообщается в пресс-релизе ведомства.

Проект реализуется с использованием распределенного реестра. Внедрение блокчейна на стадии производства, сертификации и обработки данных о семенах обеспечит защиту и контроль достоверности информации о продукции, а также снизит риски использования "серых схем" в отрасли.

Кроме того, использование принципов блокчейн позволит потребителям быть уверенными в качестве семян благодаря данным по текущим и предыдущим поколениям их воспроизводства, обороту на рынке, экспорту и импорту. Покупателю будет достаточно считать QR-код с упаковки, чтобы получить исчерпывающую информацию о семенах, уточняется в сообщении.

Первым шагом контроля качества нового поколения станет внесение данных о высеянных семенах в единый реестр и апробация посевов непосредственно перед их созреванием. После сбора и транспортировки к месту хранения будут определяться посевные показатели семян, а при оформлении документов система сгенерирует уникальный код партии и нанесет маркировку на упаковку.

Ввод в эксплуатацию ФГИС "Семеноводство" запланирован на 2020 год. Эта система в перспективе должна стать частью платформы прослеживаемости всей продукции агропромышленного комплекса России. "Внедрение цифровых технологий способствует трансформации отечественного сельского хозяйства в высокотехнологическую отрасль, что позволит создавать сельхозпродукцию с высокой добавленной стоимостью и расширять экспортный потенциал страны", - подчеркивается в пресс-релизе.