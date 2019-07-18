Сборная России по регби не поедет в Тбилиси на товарищеский матч с Грузией 27 августа по соображениям безопасности

Источник материала: Интерфакс

Федерация регби России приняла решение отменить товарищеский матч с командой Грузии, который был запланирован на 27 августа в Тбилиси, сообщает пресс-служба ФРР.

"К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране. В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными командами Грузии и России, который запланирован на 27 августа 2019 года в г. Тбилиси", - отмечается в сообщении.

"Федерация регби России глубоко ценит партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии, и считает необходимым напомнить, что одними из основополагающих принципов нашей игры являются солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий", - заявили в ФРР.