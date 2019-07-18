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Сборная России по регби не поедет в Тбилиси на товарищеский матч с Грузией 27 августа по соображениям безопасности

19.07.2019 17:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Федерация регби России приняла решение отменить товарищеский матч с командой Грузии, который был запланирован на 27 августа в Тбилиси, сообщает пресс-служба ФРР.

"К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране. В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными командами Грузии и России, который запланирован на 27 августа 2019 года в г. Тбилиси", - отмечается в сообщении.

"Федерация регби России глубоко ценит партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии, и считает необходимым напомнить, что одними из основополагающих принципов нашей игры являются солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий", - заявили в ФРР.

 
 
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Федерация регби России приняла решение отменить товарищеский матч с командой Грузии, который был запланирован на 27 августа в Тбилиси, сообщает пресс-служба ФРР.
 
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